驚悚曝光！台水工人敲水管施工 瞬間遭吸入管內重創不治(翻攝自記者爆料網)

台灣自來水公司30日上午於台中市潭子區進行水管替換工程，一名曾姓工人持鐵鎚敲打水管鋼板，卻在敲破的瞬間整個人被吸入水管中，拖出後送醫急救仍不治。檢方1日完成相驗，死因為顱腦出血，已開出死亡證明書，並交由胞兄領回。

這起離奇工安意外發生在30日11點半左右，從影片可看到，49歲的曾姓工人於潭子區中山路與人和路口進行管線施工時，他猛力敲擊鋼板，之後鋼板整塊掉落管中，曾男也瞬間整個人被「吸入」管中消失，畫面十分驚悚。

而這一切都發生在瞬間，一旁人員根本來不及反應，等到現場人員合力將他拉出管線，並通知119救護人員到場急救，但人已無生命跡象，送往署立豐原醫院急救。豐原醫院表示，曾男到院時已無生命徵象，耳鼻有出血，無明顯外傷，經急救後仍宣告不治。

檢方1日進行相驗，致命傷是顱腦出血，已開出死亡證明書，以意外死亡結案。曾男沒有小孩，妻子在大陸，警方最後通知到哥哥到場指認，並領回遺體。