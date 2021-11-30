驚悚曝光！台水工人敲水管施工 瞬間遭吸入管內重創不治(翻攝自記者爆料網)

台灣自來水公司30日上午於台中市潭子區進行水管替換工程，未料，曾姓工人持鐵鎚敲打鋼板，卻在敲破的瞬間整個人被吸入下水道中，經送醫仍回天乏術。知名理化補教名師宇翰則說，有可能是「吸塵器效應」所引起。

據《ETtoday新聞雲》報導，理化科補教名師宇翰說，他看完影片後，不排除為吸塵器效應所致；宇翰進一步說明，水流與氣流均會因為壓力差造成流動，由高壓往低壓跑，而工人敲開下水道上方的蓋子後，外部壓力大，與內部的低壓力形成壓力差，進而造成吸力的發生。

宇翰解釋，此外，工人敲擊蓋子的施力點位於身體前方，而工人重心不穩向前倒，身體貼近水管，吸力即把人吸入，就如同日常使用家電吸塵器的原理。

回顧案情，台灣自來水公司49歲曾姓工人於30日上午11時許在潭子區中山路與人和路口進行地下管線施工，曾男蹲在管線上持鐵槌敲打鋼板，卻在鋼板被敲落的瞬間，整個人被下水道管線吸入，消失在視線中。

在場人員見狀立刻合力把曾男拉出，同時報警尋求協助，無奈曾男被拉出時已無呼吸心跳，口鼻有出血但無明顯外傷，經送往豐原醫院急救，仍宣告不治，但詳細死因與事發原因仍待進一步釐清。