美利達簽下馮俊凱、杜志濠、黃亭茵與蕭美玉等國內頂尖好手，期許能在明年杭州亞運一舉為我國摘金。(美利達提供)

在2021年末的全國運動會，與關係亞錦賽選拔的全國錦標賽，黃亭茵、馮俊凱、蕭美玉、杜志濠這4位台灣車壇的指標好手，聯手成就一張亮眼的成績單。無畏賽前摔車的劣勢，重新站穩腳步的粉紅小鋼炮在年末橫掃五金。阿凱不僅是本屆台灣自行車登山王的總冠軍，也以霸氣單飛的姿態，成為全國錦標賽公路項目的金牌得主。回歸賽場的風速女王，參與了全運會兩面團隊項目的金牌；而車壇新銳濠小子，同樣以風光的五面金牌，確立車壇新生代的地位。美利達品牌旗下的菁英好手，在簽約選手餐敘的慶功宴上，大方分享新年度的計畫和目標，以及他們的夢想故事。

美利達自行車鄭文祥副總經理表示：「今天真的很難得，黃亭茵、馮俊凱、蕭美玉、杜志濠這幾位台灣自行車界的4大天王同台。透過贊助世界一級職業車隊，讓美利達有機會扮演選手身後的推手，讓台灣不只自行車王國的實力被世界看見，也讓台灣最優秀的自由車選手，能夠在國際的舞台上發光。自從馮俊凱7年前加盟美利達藍波車隊之後，我們就在想誰會是Next CK，下一個阿凱在哪裡呢？很高興我們有這個緣份，能和Sergio杜志濠一起站在這裡，濠小子也可望在2023年，進入美利達旗下的巴林勝利一級職業車隊。」

在4位菁英選手當中，黃亭茵是和美利達公司合作時間最長的一員，粉紅小鋼炮首先提出她對於新賽季的展望：「很開心在年末的全運會和錦標賽有這麼好的成績，在賽季結束後，我通過更深度的物理治療進行調整。2022年最先是國手選拔，選到亞錦賽出場權後，我才有機會去拼亞運資格，希望自己有好的成績表現，如果有團體賽事，我也會和大家一起共同完成這個目標。開始騎車以來，美利達一直很支持和幫助國內的隊伍、甚至個人選手，只要選手願意去投資在競技運動這一塊，美利達就是全力去支持，這是很讓人尊重和欽佩的地方，也是品牌讓人支持的原因。」

邁入頂級車隊的第8個賽季，馮俊凱把亞運年的重心鎖定在歐陸賽場，他也以學長的身份，看好杜志濠加盟Cycling Team Friuli富予力職業隊：「首先歡迎Sergio加入美利達的大家庭，大家也看到他這兩年確實進步很多，加上之前就已經有在歐洲待過，這個時間點他是最適合進來，朝向一級車隊繼續前進的人選。個人方面，很高興拿下KOM和全國錦標賽的冠軍，2022賽季我會以車隊的職業賽為目標，把自己的工作做好之外，也持續學習運動總監分析賽事的方式，未來可以把這些經驗分享給其他台灣選手。因為明年有杭州亞運，所以也通過歐洲的比賽來提升自己的能力，希望在亞運之前，把自己調整到一個非常好的狀態。希望代表隊可以確保滿員出戰，我們會瞄準奪牌的目標前進。」

生涯進軍亞運的戰績輝煌，重返賽場的風速女王蕭美玉，無疑會是中華隊出征的精神指標；設定共同的目標，美玉矢言要帶著新生代的女子選手們向前衝：「我在2010的廣州亞運是公路賽金牌、2014年的仁川亞運是全能賽金牌，現在的我把備戰的重心放在場地賽，明年1月份的場地選拔會很關鍵。亞運應該是每位自由車選手都想去的殿堂，其實我現在還會繼續練，是希望學妹們把我當成她們的目標。之前我們曾經一起商量，只要不鬆懈的話，希望可以朝我們一起設的方向前進，這也是我自己和學妹的約定，感覺以我們的能力，在杭州亞運的短距離項目滿有機會的。」

杜志濠2022賽季正式加盟，濠小子也和我們分享了他對於美利達的認識，以及他對於加盟義大利Cycling Team Friuli富予力職業隊的期待：「2017年，當美利達在籌辦next CK計畫的時候，我們就有接洽過，這幾年看到美利達在培育選手的方式，讓我的印象滿深刻的，也是通過這幾年觀察，給了我期待與合作的信心。今年8月底再次和公司聯繫上，知道他們能再延續我旅歐的夢想，持續縮短台灣與歐洲之間的差距，讓我再次燃起希望，對我來說這是一個非常好的機會。2022年的近程目標，會是亞錦賽的個人計時賽，希望能拿下這場比賽的頭銜，並且取得9月份杭州亞運的資格。再來就是希望回到旅歐戰場後，盡可能爭取到出賽的機會，持續精進自己、提升自己的能力。」

攜手在地的優秀運動員參與自由車這項運動，黃亭茵、馮俊凱、蕭美玉、杜志濠這4位台灣車壇的指標好手，在生涯的不同階段啟動與品牌的合作，他們的發展歷程雖各有不同，但在所屬的世代和領域卻各自精彩。身騎美利達自行車戰馬，4人面對眼前的2022賽季，不約而同喊出杭州亞運的目標，進軍亞洲自由車運動的最高殿堂。秉持相同的信念，美利達公司也將延續90年代起培育選手的初衷，不只要當產業界的台灣精品，還要繼續幫助更多勇於挑戰自我的選手，扮演選手強而有力的後盾。此外，美利達也以績優的協力廠商天心公司為例，期盼有更多的在地企業能夠共襄盛舉，挺身而出，一起為支持培育國內優秀自行車選手而努力。