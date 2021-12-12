史上第1場國內大學EMBA重型帆船對抗賽，11日在台南安平港外海圓滿落幕，由台大與政大EMBA 32名學生共5艘重帆參與，最終由吉康食品股份有限公司董事長、台大EMBA 106級學生周蔡鑫擔任船東的「小周號」獲得第一名，並由中華民國大師運動協會頒發1萬元獎金及冠軍金盃1座。

賽事由政大EMBA 帆船隊與台大EMBA帆船社聯合主辦，大師運動協會提供特別贊助，主辦單位表示，這場跨校重帆對抗賽不但為國內大學帆船運動寫下新頁，也標誌企業家帶頭開荒拓墾、投入帆船運動，已邁出雄健的第一步。

參賽船隻共有台大親家一號、小周號及政大駝峰一號、好日子、野格號等5艘越洋級龍骨重帆，以兩輪繞標賽一決高下，經計算積分，由台大駕小周號摘冠，政大駕駝峰一號獲亞軍。

小周號船主吉康食品股份有限公司董事長周蔡鑫表示，越洋帆船可以完全不靠引擎，與天空的滑翔機一樣，純粹御風航行，與深不可測的大自然搏鬥，除了須具備熟練的航海技巧外，必須對海象的瞬息萬變展現領導決斷及迅速解決問題的能力，與企業經營的遭遇若合符節，是培養企業人才最貼切的輔助運動，「期許有更多一流大學能夠仿效台大與政大，加入EMBA帆船活動，一同為台灣開創航海元年。」

這次與賽的企業家們陸續自法國購置重型越洋帆船，並利用閒暇操練帆船技巧，共同面對挑戰、培養團隊默契。

中華民國大師運動協會理事長彭臺臨表示，台灣主辦的2025世界壯年運動會，已將帆船納入比賽項目，此次重帆對抗賽，也是提前部署，為壯年運動會儲備參賽選手，「希望有更多的中壯年精英加入航海行列，4年後一起代表台灣出賽。」

參賽的32位台大與政大EMBA學生，大都為台灣各項龍頭產業負責人或高階主管，包括親家集團張鈞豪董事長、吉康食品周蔡鑫董事長、友晶創新彭顯恩董事長、國泰人壽蔡瑋蔓總監、肯驛國際吳政謙董事長、陞易達開發戴萬源總經理、寶奇生技黃志博董事長、同駿企業陳有為總經等。友晶科技董事長彭顯恩同時擔任中華民國大師運動協會帆船委員會主任委員，居中協調、大力奔走，是催生這項比賽關鍵的推手。

小周號贏得冠軍及1萬元獎金，後排右二為船東吉康食品股份有限公司董事長周蔡鑫。（大會提供）