浙江省寧波市今天（12月6日）發佈《關於寧波鎮海區3例新冠核酸檢測陽性結果的通報》，發現有一家3人都感染新冠陽性確診，相應區域實行管控，寧波飛北京的航班也立即取消。

《通報》稱，2021年12月5日16時30分左右，接到鎮海區龍賽醫療集團例行核酸採樣檢測報告，一份1：10混採檢測結果異常。接到首檢報告後，市、區兩級立即響應、迅速行動，第一時間將10名採樣對象隔離觀察，並組織專業人員開展疫情覈實、流行病學調查、單人單管標本復檢，落實各項疫情防控措施。5日20時30分區疾控中心檢測，其中1人初篩陽性，其餘9人均為陰性，立即對該初篩陽性感染者排查樣本進行復核，結果為陽性。同時對該初篩陽性感染者同住家庭成員4人緊急排查採樣，6日4時核酸檢測結果為2人陽性，分別為其母親和妻子，兩個孩子核酸檢測為陰性。

目前，3例陽性感染者已送定點醫院隔離治療。寧波市委、市政府第一時間啓動應急響應，組織開展流調溯源、隔離管控、核酸檢測等工作，並對其活動場所進行環境採樣檢測及消殺，對相應區域已實行管控措施。後續情況將及時向社會公佈。

★浙江寧波鎮海區兩區域畫為封控區 多區域開展全員核酸檢測

根據疫情防控需要，浙江寧波市鎮海區將蛟川街道臨江小區、阿爾卑斯電子廠區及員工宿舍區域畫為封控區；將臨江小區所在的臨江社區，以及阿爾卑斯電子廠區周邊，東至繞城高速、南至中官路、西至金達路、北至雄鎮路範圍畫為管控區；將蛟川街道其餘區域畫為防範區，對以上區域立即開展全員核酸篩查。對鎮海區龍賽醫院、鎮海區中醫醫院、仁德中醫館停診一天，並落實2次全員核酸檢測。對蛟川書院、蛟川街道中心幼兒園臨江分園全體師生開展核酸篩查。

所有密接者、次密接者請積極配合政府和社區安排，主動接受隔離觀察和核酸檢測。疾控部門將根據公安、工信（大數據）部門排查結果，及時調整管控人員及區域範圍。

★受疫情影響 寧波機場今日起取消前往北京出港航班

受疫情影響，根據民航防疫規定，今天（11月6日）起，寧波機場出發前往北京的航班因公共安全原因全部取消。寧波機場提醒各位旅客出行前及時關注實時防疫政策、做好自身防護，並配合機場防疫查驗工作，共同抗擊疫情。