由工商時報與台中市度量衡同業公會共同主辦的「2021台中自動化機械暨智慧製造展」，自今（10）日起至13日在台中國際展覽館展出，這也是疫後中台灣唯一一場機械大展。台中市副市長令狐榮達代表市長盧秀燕出席開幕活動時指出，這是2021中台灣最重要的一場機械專業展，期盼這場年尾展覽盛會，帶領業者迎向2022年商機榮景。

令狐副市長表示，自新冠疫情爆發以來許多產業受到衝擊，所幸在政府及全民的共同努力下疫情逐漸趨緩，全球終端需求回溫，感謝工商時報跟台中市度量衡公會，共同舉辦「2021台中自動化機械暨智慧製造展」，台中市在機械、精密機械、智慧製造各方面一直在努力擴展，可說是全世界最密集的機械產業地區。

令狐副市長進一步指出，近年疫情衝擊下，智慧製造已是產業必修課題，台中作為台灣最重要的機械產業聚落，為協助在地產業發展，市府積極推動各項計畫，扮演領航員協助台中產業轉型升級，並與中科管理局合推「智慧機械及航太產業升級計畫」，補助機械及航太業者智慧研發費用，市府四年來已補助56案、投入逾1億元，為總體經濟帶來超過百億元產值，補助效益近百倍，未來還會持續與企業、產業合作，相信對台中貿易有正面發展。

「2021台中自動化機械暨智慧製造展」今日下午2點舉辦開幕活動，邀請經濟部工業局主任秘書周崇斌、台中市副市長令狐榮達、經濟部標準檢驗局長連錦漳、台灣機械工業同業公會理事長魏燦文、台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲、台中市度量衡商業同業公會理事長蕭春南、台灣區電機電子工業同業公會副秘書長廖志容、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、台中市金手獎得獎廠商協進會洪欽瑞、台灣手工具工業同業公會黃信德、台中市電腦商業同業公會陳嘉鎰理事長，以及台中市潭雅神工業廠商協進會總幹事陳政鴻等人共同出席，機械業大咖齊聚一堂，與工商時報社長陳國瑋共同揭開序幕。

工商時報社長陳國瑋指出，今年工商時報舉辦的台中自動化機械展，是今年到目前為止國內唯二舉辦的機械展，很高興市府大力支持。工商時報在1984年就在台中舉辦機械展，至今已有37個年頭，希望未來能持續跟台中的機械業、工具機業共同合作，開創全世界備受矚目的機械工具機的聚落，同時跟台中所有的產業合作，讓台灣的經濟越來越好。

主辦單位之一的台中市度量衡商業同業公會理事長蕭春南表示，機械業已從早期的黑手產業轉型成高科技的智慧機械並發展成智慧製造，更是已經成為國內的兆元產業，今年11月蔡總統更表示，要把台中打造成「全球智慧機械之都」，在大肚山台地往北延伸到豐原，往南延伸到南崗工業區都是台中機械業的產業聚落，有著黃金縱谷的美稱，因此台中是一個很重要的智慧製造的基地。

蕭春南強調，「智慧製造是機械業結合資通訊產業及量測設備的跨領域結合，高階的製造技術也要有相應的計量設備，所以度量衡產業也是各行各業重要的夥伴」。這次展覽由工商時報邀請到各大廠商參展，祝福參展廠商透過這次的展覽找到合作夥伴，也祝福參展廠商訂單滿滿、收穫滿滿。

台灣機械公會理事長魏燦文受邀致詞時表示，台灣機械業今年表現亮眼，年成長超過30％，外銷金額高達320億美元、創下空前紀錄！但是，「看到今天國際匯率直直漲、新台幣已破27.7元，原物料上漲又缺工，雖然訂單滿滿，進口袋的錢卻縮水！」他強調，台灣機械產業未來要面對各種挑戰，但由產業升級、智慧製造、工業4.0等轉型需求來看，台灣機械產業預計5年內產值可破2兆！

台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲則表示，台灣工具機產業疫後業績大幅成長，今年預估可成長30％！雖然受到原物料大漲，缺工又缺料，但台灣產業的力量不可忽視，廠商訂單滿滿，只希望未來不再缺工、不再缺料！他還說，中台灣擁有五大重要產業群聚，卻還沒有具備高水準與國際觀的展覽會館，期許台中市政府盡快將水湳國際展覽館蓋好，滿足五大重要產業的展覽需求。

「2021台中自動化機械暨智慧製造展」此次展品專業多元，金屬加工機械區中正代機械以20攤位的大規模爭取商機，展出斜床式CNC車床等設備；國際精工和北平分別以10攤位展出馬達、研磨機及工具、磨床等主力產品；海目星台灣激光推出光纖雷射切割機還有專業鈑金代工展示；台灣創浦帶來的2D雷切割機、電腦折床；緯斯特以深孔加工機和槍鑽機台搭配機械手臂；翰宸科技推出金屬表面處理設備；準力、恆智及江俊鈺等大廠也準備最新最夯的機台曝光，迎接2021唯一的專業展會商機。

智慧製造區則由精密機械研究發展中心領軍展出智慧機械、智慧製造解決方案系統；所羅門提供智慧製造解決方案暨相關零組件；長

杰展出焊接機器人、交直流氬桿機等；還有濰昕OTC機械手臂、TWO-H強鑽、CO2熔接機協助走向智慧化生產模式；另有收納界領導品牌「樹德」也將在展場中亮相。

此外，台中市度量衡商業同業公會組團的廠商如芃昕、經濟部標檢局科威納、鈺達等，還有台中市電腦公會也帶領華碩、采威、迅智、鞍泰、數聯、聖樺等會員，迎接智慧化帶來的全新市場及商機。