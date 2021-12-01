被封為「巨乳女神」的網路人氣辣模Yumi.k，擁有精緻又甜美的臉蛋，與凹凸有致的火辣身材，加上她經常在社群平台上分享火辣穿搭，使她人氣始終居高不下，IG吸引超過118萬人追蹤。而近日施打第2劑疫苗的她，回家後便在IG上PO出當日穿搭，秀出惹火好身材令網友們大噴鼻血。

Yumi近日在IG上PO文表示「氣嘟嘟，怎麼辦越變越大」，疑似抱怨疫苗帶來的副作用，但隨後她便解釋「越吃越多，肚子越變越大」，而照片中只見她手臂上還貼著剛接種完的透氣膠帶，身上則是穿著一件卡其色的低胸BRATOP，對著鏡頭嘟嘴模樣相當可愛，但火辣的雙峰曲線也因此呼之欲出，讓網友看了直呼「生氣也這麼可愛」、「我沒看到肚子」、「要說清楚不要讓人想歪」、「身材太棒了」、「因為打針所以越來越大」、「肚子？我看看」、「受不了，太性感迷人了」，吸引超過1.9萬人按讚。

事實上，經常曬出辣照製造話題的Yumi，不久前也曾PO出按摩油壓的照片，而當時的她上半身疑似沒穿，僅用一條紅色浴巾遮住重要部位，但飽滿的雙峰曲線依然一覽無遺，加上她迷濛的眼神，同樣電暈一票網友，忍不住大讚「太性感了」、「真的不能這麼辣」、「好想當浴巾」、「我也要去學按摩」、「睡眼矇矓的感覺」、「羨慕師父」、「很會」。