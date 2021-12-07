在知名成人網站上「OnlyFans」成名的網紅西絲卡伊（Siskaeee），以冶豔外表、超巨上圍而獲得大批網友的喜愛，加上她經常在網路上公開「野外露出」的畫面而因此爆紅。近日她還前往印尼國際機場挑戰「脫衣DIY」，並將影片上傳再度引起網友暴動，但也因此讓印尼政府相當憤怒，準備將她逮捕並處以千萬罰款。

根據外國媒體的綜合報導，西絲卡伊因經常在OnlyFans上分享各種激戰片，及光天化日下野外露出的挑戰影片而獲得大眾關注，沒想到近日她竟將歪腦筋動到國際機場上，並將「露胸DIY」影片上傳至平台上令網友們暴動紛紛轉發，甚至還有網友於11月23日分享至推特上，吸引大批網友瘋傳，也引起當地政府的注意。

在公開的影片中，只見西絲卡伊戴著口罩與墨鏡，並穿著一件格紋上衣與百褶短裙在機場的外圍停車場上四處張望，確定沒有人知後她便打開上衣，大膽秀出豐滿身材，依靠在矮牆邊對著鏡頭解放自己，雖影片只有短短的45秒，卻在網路上瞬間引爆。

據了解，西絲卡伊為了避免被抓，所以到處搬家、居無定所，但仍在當地時間12月4日下午，被當地警方依色情案件嫌犯，於印尼萬隆逮捕進行調查，接下來她除了接受心理治療外，也得面臨最重12年的有期徒刑，及60億印尼盾（約台幣1154萬元）的罰款。