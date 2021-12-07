配合推動「準公幼」政策，教育部擴大公共化教保服務，自106年至110年11月1日止，已補助增設公共化幼兒園達2155班，預計在112年之前，可達到3000班的目標值。

家長渴求平價教保服務，托育政策催生聯盟等民間團體，不時呼籲政府廣設公共幼兒園，以擴大包含公幼、非營利幼兒園在內等公共化教保服務，作法包括利用閒置公有地新建幼兒園，以及盤點國中、小空餘空間增設附幼等，目標在113年前增加3000班。

106-110年度教育部補助各縣市增設公共化幼兒園班情況。(教育部提供/李侑珊台北傳真)

國教署今(7)日表示，與地方政府討論後，自106年至110年11月1日止，累計已補助增設公共化幼兒園班達2155班，增加逾5.5萬個公共化教保服務供應量，110學年度可提供超過23萬個就讀公共化幼兒園的機會，2歲以上至入國小幼兒入園率逾73.6％，較105學年度成長逾13.6％。

國教署指出，教育部挹注經費，持續協助各地方縣市政府增設公立幼兒園，補助各直轄市、縣市政府於學校空地、預定地或公有土地，新建公共化幼兒園，以紓解空間不足等困境，更加碼補助增設2歲「幼幼班」專班所需經費，以鼓勵各直轄市、縣市政府加速、加量提升公共化供應量。

國教署提到，未來對於願意加速、加量增設公共化幼兒園的直轄市、縣市政府，將全力協助增設公共化幼兒園所需經費，以提供家長近便、平價的教保服務，減輕育兒負擔。