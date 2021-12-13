影》美國學校遭威脅「開槍射擊」 警記者會：學生帳號遭盜用 10:132021/12/13 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方上午針對台北美國學校遭威脅開槍射擊進行記者會，表示已查到IP位置 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方說明美國學校遭威脅射擊案 訂閱影音： 中時新聞網 台北士林美國學校12日遭不明人士威脅「明天早上要開槍掃射學校」，校方立即通知家長13日停課一天，並連繫警方，警方接獲報案除積極追查涉嫌人IP位置，今天也派出警力持衝鋒槍在校門口坐鎮，預計將在今(13)上午10點召開記者會說明。 台北美國學校遭威脅「開槍掃射學校」 到案學生稱：帳號遭盜用 時論廣場》尼、立兩國的雙標大戲（王欽） 1218公投》珍愛藻礁 潘忠政翻出這三人過去言論 證實三接可轉彎 國戰會論壇》抵制北京冬奧 美國可能弄巧成拙（羅慶生） #美國學校 #威脅 #13 #警方 #這裡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 社會9點檔》中二病發作！男看漫畫學「隨機獵殺房東」遭判死 20:302021/12/12 社會 1218公投》雙北大停電 國民黨批：民進黨「缺電台灣」已成嚴重國安危機 12:052021/12/12 政治 14歲少年稱被盜帳號恐嚇「開槍掃射」大批警力坐鎮美國學校 09:062021/12/13 社會 史話》蔣經國放手民進黨組黨的陽謀（六）──解讀郝柏村回憶錄之7（龍城飛） 00:002021/12/13 兩岸史話 兩岸看世界》這裡，禁止中國人入內 00:022021/12/13 兩岸徵文 制裁白俄未能落實 立陶宛外長請辭 04:102021/12/12 社會新聞 遭恐嚇在「美國學校內開槍」 警持衝鋒槍鎮守校門口 08:112021/12/13 社會 19歲少女挑戰獨駕飛機環遊世界 亞洲行將經台灣 21:042021/12/11 國際 工商時報舉辦圓桌論壇 2022財經趨勢 四大咖教戰 04:102021/12/13 財經要聞 社會熱門新聞 心酸！員警80元便當只有白飯滷汁魚丸湯 新竹市警局回應了 - 社會 立委趙正宇家中搜獲920萬涉貪 北檢二度不起訴 - 社會 獨》高雄8天內倒下3名警官 保大分隊長搶救6天不治 - 社會 民眾嚇傻！180輛賽車東勢林場競速 跑車「過彎失速摔邊坡」畫面曝 - 社會 3枚步槍彈藏戰術背心搭機 特戰蛙人狙擊手士官遭撤職法辦 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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