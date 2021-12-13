警方說明美國學校遭威脅射擊案

台北士林美國學校12日遭不明人士威脅「明天早上要開槍掃射學校」，校方立即通知家長13日停課一天，並連繫警方，警方接獲報案除積極追查涉嫌人IP位置，今天也派出警力持衝鋒槍在校門口坐鎮，預計將在今(13)上午10點召開記者會說明。

台北美國學校遭威脅「開槍掃射學校」 到案學生稱：帳號遭盜用
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