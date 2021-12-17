台南市中西區1所國中11月因校園施工挖出許多土石堆，學校找學生協助清理，竟撿到1根人骨，驚嚇報警，警方研判是早期遷葬遺留的骨骸，請校方將骨骸保存在校內半個月，17日工程告一段落，才將骨頭交由檢警相驗，檢方將骨頭DNA送交鑑定，另以無名屍公告。

台南市中西區一所國中的停車場綠地11月進行電力改善設施工程之需，向下挖掘1米多深土地，學校月初請學生當志工，協助工人挖出的一些土石堆，竟有學生撿拾小石塊時，發現疑似人的大腿骨。

學校因為地理位置，過去即多次因工程挖出早期骨骸，50年前還曾在操場1次挖到上千具的遺骸，遷葬到南區一家廟宇供奉。校方對施工挖到人骨並不意外，謹慎起見仍通報警方調查。

警察初判是早期遷葬遺骸，要校方等待挖掘工程結束，整理出多少遺骨，再一次報案。於是校方就將這根35公分長的人骨，放在鐵盒，供奉在校內半個月。17日工程結束，確定僅挖到一根骨頭，交由檢警相驗。

台南地檢署17日相驗後，決定將骨頭DNA送驗，另以無名屍公告。台南市殯葬管理所表示，無名屍公告25天未有人認領，檢察官會出文諭令收埋，遺骨送交區公所，市區的無名屍多數葬在安南區第1示範公墓的無名屍專區。

警方表示，台南市舊南門城外延伸到新都路區域，早期都屬於府城的亂葬崗，現已興建多所學校，每次只要道路或校園工程開挖太深，有很高機率挖出骨頭，今年該區域即有1、2次因工程挖到早期遺骸，都會送交檢察官相驗。