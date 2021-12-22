疫情打亂了原本熟悉的生活模式，開啟了遠距教學，改變了人與人之間的距離，但台中「張老師」基金會關懷青少年心理健康今年仍不缺席，22日舉辦「寂疫世代～「張老師」用愛陪伴，讓孤寂不在／再」活動時表示，今年不僅辦理實體活動，更透過線上視訊方式進行演講及關懷新生適應營隊，傳遞健康訊息給青年學子，110年度總計服務125所學校，超過3萬人次。

2021年受疫情影響，在家防疫的遠距教學取代了學生的校園生活，更改變了人際互動模式，少了與同儕互動的機會，使原本親近的友誼多了陌生感。根據「張老師」基金會2020年的研究發現，每8位青少年中就有1位感到孤寂，其中又以高一、高二學生的人際壓力更大。

疫情也改變了家庭的生活及相處型態，除了增加家人間彼此的摩擦外，更嚴重可能導致家庭功能失和，及人際間心理層面的不安定感，而這些都是我們不願意看見的現象。

有鑒於此，台中「張老師」期待以「陪伴」為基礎，推出多元的「青少年支持服務」，111年度並將擴大執行讓愛延續2022計畫，將「張老師」關懷青少年的陪伴，結合在地資源，深化中部地區，給予正向、健康的青少年生活，以降低其孤寂感。

台中「張老師」基金會主委張麗莉表示，期待「張老師」的服務，能成為青少年最溫暖且堅強的後盾，讓所有迷網徬徨且需要幫助的青少年知道，「放心，我們一直都在」。

未來台中「張老師」將以心理健康為首，辦理青少年心理健康巡迴講座、國中新生適應營隊、青少年社團活動，結合心理輔導、探索教育的服務理念，以講座、營隊與社團的形式，帶領青少年從經驗中學習，並培養問題解決的能力，提升自我概念。

接著與學校、相關網絡系統合作，以適應困難、偏差行為等青少年為主，針對其需求進行冒險體驗活動、團體輔導及追蹤輔導服務等，強化青少年自我保護力，提升青少年對自我的認識以及建立有效的問題解決能力。

最終，由「張老師」專職社工及青年志工提供客製化服務，轉介相關社福或1980輔導系統，進行一對一的追蹤關懷，提供個別的評估與處遇計畫，引進相關系統資源，提升其自我效能。

今日活動也邀請到亞洲大學心理系主任孫旻暐教授、南投縣立同富國中校長石啟佑、台中市立東勢高工進修部輔導老師楊碩文、亞洲大學心理系江宛臻志工及藝術表演者史毅文SteeVen參與座談，分享與「張老師」相遇的故事，史毅文更帶來兩首自創歌曲，現場氣氛溫馨感動。

台中「張老師」邀請善心企業及民眾，一起讓愛延續2022，並且運用「Partner」模式與青少年互動，有耐心地Patience且高品質地陪伴Accompany及尊重Respect青少年，以真誠及真實Truthful的態度交流，引導青少年專注當下Now，帶著青少年進行多元的體驗Experience，以協助青少年了解Realize並選擇適合減少孤寂感的方式。

台中「張老師」一直以來能持續提供社會大眾三級預防的心理健康服務，都要特別感謝社會各界及熱心企業的大力贊助，此次活動特別感謝大毅建設、生產力建設集團、味丹企業、拓凱實業、欣中天然氣、冠鈞營造、春耕不動產經紀公司、豐穀建設、財團法人月星社會福利慈善事業基金會、根園建設、高幟通風工程、陸府建設、惠宇建設、新業建設、廣信益群聯合會計師事務所、錦有企業、龍寶建設、戴育澤建築師事務所、麗明營造、呂永豐、陳春雄、陳賢民、謝德煌等具公益善行的企業及個人，與「張老師」一同在疫情疏離的時代，用愛陪伴，讓青少年孤寂不在／再。