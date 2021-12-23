大陸幾名工人在揚州曹莊進行施工時，意外發現隋煬帝的帝陵，出土碑文刻著「隋故煬帝墓誌」等字樣，此消息曝光後，在考古界掀起討論，因為在此之前，就曾發現另外2座隋煬帝的墓，到底哪一座才是真的？最終考古學家靠2顆牙齒揭真相。

根據《梨視頻》報導，2013年4月工人在揚州曹莊施工時，挖出2座千年古墓，趕緊通報考古單位，進一步研究發現，出土碑文竟刻「隋故煬帝墓誌」等字樣，但在此之前，考古學家就在陝西咸陽和揚州雷塘2地方，發現2座隋煬帝的墓，豈料又再距離雷塘5公里處發現第3座，讓考古學家非常震驚。

考古學家先是對新發現的古墓進行挖掘，發現墓室裡使用的磚，與隋朝江都宮城裡的磚一樣，確認此為隋代古墓，另外還在墓中發現玉器、銅器、陶器、漆器等100多件珍貴文物，其中還有一套蹀躞金玉帶、四件門上環形裝飾「鎏金銅鋪首」，在隋朝是非常高級的物品，這也顯示墓主人的身分高貴，因此推斷墓主是隋朝帝王。

考古學家對墓主遺骸進行檢驗，發現西側古墓出土的2顆牙齒，屬於年約50歲左右的男性，與史料資料相符，因此判定為隋煬帝陽廣，而東側墓遺骸身高約150公分，是年約56歲左右的女性，依文獻記載隋煬帝與皇后合葬，因此推斷墓主是「蕭皇后」，以此確定，揚州曹莊發現的才是隋煬帝的古墓。

但另外2座墓到底是誰的？考古學家介紹，出現如此多座隋煬帝古墓，可能與他的死因有關，公元618年隋煬帝巡幸時，遭反叛的禁衛軍縊死，死後多次改葬，唐高祖李淵曾下令將隋煬帝墓遷至陝西咸陽，但根據史料記載，最後下葬處位於揚州雷塘的北部，但當地經過歷史變遷已完全荒廢。

直到1807年，住在雷塘旁的清朝大學士阮元，透過當地居民得知，隋煬帝就葬於雷塘，經考證後，推斷出的位置建造地陵，因此是誤認的陵址，雖然阮元建造的並非隋煬帝的墓，但從文物保護的角度來看，他的考證和修繕也是重要歷史遺存，未來會繼續保護，而陝西的隋煬帝墓並未進行考古鑽探，推測可能只是紀念碑「衣冠塚」，埋有死者的衣冠但無屍體的墳墓。