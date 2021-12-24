男子撿到別人健保卡 偷換5倍券加油、吃大餐

55歲李姓男子10月在某加油站廁所洗手檯旁，發現59歲羅男遺失的健保卡，因為自己之前領的5倍券已經花光，李便拿著羅的卡片再次去登記、領取，領取成功後竟還覺得是意外之財，馬上拿去吃大餐跟加油，中正一警方經循線追查，日前將李依侵占及偽造文書罪送辦。

羅姓被害人向警方報案，自己的健保卡10月時搭捷運遺失，3天後他想領5倍券時，卻發現竟然已經遭人領走，無奈下向警求助。

警方循線追查，查到當時登入健保卡號碼的超商機檯，經調閱監視器，鎖定李男涉有重嫌，日前將他傳喚到案。

李見有超商影像佐證，只好承認冒領，表示當天撿到卡片後，因為自己的5倍券已經花完，貪小便宜才會再拿羅的健保卡去登入，領到的5倍券他拿去吃飯、加油，已經花掉2500元。

警方偵訊後，依侵占、偽造文書將李法辦，也呼籲民眾撿到別人證件時，應交給警方通知當事人，勿因貪念據為己用，甚至從事不法行為，警方獲報一定究辦到底。