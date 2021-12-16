健保署試辦虛擬健保卡，未來居家或遠距醫療民眾，只要透過手機QRcode，就能登錄健保資料。圖健保署長李伯璋。（蔡旻妤攝）

健保署試辦虛擬健保卡，未來居家或遠距醫療民眾，只要透過手機QRcode，就能登錄健保資料。（蔡旻妤攝）

為克服偏鄉醫療資源缺乏問題，5G技術大量運用在遠距醫療，除了一般常見的耳鼻喉科、眼科等，台東馬偕醫院增設心臟內科，偏鄉或離島民眾能在當地就能掛號看診。此外，健保署也試辦虛擬健保卡，讓居家或遠距醫療民眾不必特地將健保卡託付第3人，只要掃描手機QRcode，就能登錄健保資料。

醫生對著平板螢幕中的病人問診，再看向電腦中的病歷資料。台東馬偕醫院新增心臟內科遠距醫療服務，透過遠距會診，得知蘭嶼鄉王先生為罕見疾病患者，另發現綠島鄉蘇先生不穩定心絞痛，分別安排住院檢查、追蹤病史與治療與處置，及時治療讓兩人病情皆獲得穩定，更可進一步降低直升機空中轉運風險及縮短病患救護時效。

健保署長李伯璋表示，受限地形及天候等因素，花東地區常有「醫生進不來、病患出不去」及「專科醫療不足」的困境，健保署因此致力推動遠距醫療，目前國內有32個鄉鎮參加視訊診療計畫，而花東共有14個鄉鎮，與15家醫療院所合作。

為了進一步克服距離問題，健保署也推動虛擬健保卡，民眾手機只要安裝「健保快易通」App程式，產生1次性的QR Code，讓醫護人員掃描就能完成健保登錄，無須隨身準備笨重的讀卡機，醫療資訊可放在雲端，又可同時兼顧個資法及資訊安全。

李伯璋指出，受到疫情影響，視訊診療需求大幅增加，今年連帶試辦虛擬健保卡，全國共有450家院所加入，花東地區有33家院所，讓民眾從掛號、看診過程更加方便。偏鄉民眾就能更方便使用遠距、居家醫療及檢疫隔離視訊診療。