大陸山東臨沂的王羲之故居2003年進行擴建工程時，意外挖到一座古墓，是晉元帝為2歲夭折的兒子司馬煥所建，但詭異的是，墓裡還有一名身穿嫁衣的女童屍骨，進一步研究後發現，女童竟是司馬煥的「冥妻」，古墓也揭開古代冥婚的秘密。

大陸歷史與地理類節目《探索·發現》也曾深入研究司馬煥的墓地。(影片來源/YouTube/CCTV社會與法)

根據《梨視頻》報導，2003年進行王羲之故居擴建工程，工人在挖地基時，意外挖到一個大洞，而洞口還有一些紅色痕跡，根據《太平御覽》記載，推測這應該是一座古墓，因為古代用鐵礦紅粉塗地的習俗，是天子專屬資格，顯示此為一座帝王之墓。

考古學家進行挖掘，發現3具幼兒的屍身，其中一名是5歲左右的女童，身上披金戴銀，詭異的墓葬引起專家們好奇，研究後得知，此為晉元帝司馬睿第5子「司馬煥」的墓，他2歲時夭折，而墓穴裡另一位男童則是司馬睿未滿1歲就過世的孫子司馬安國。

根據《晉書》記載，司馬煥夭折時，司馬睿非常心痛，因此不顧群臣反對，耗費國力為兒子建了一座陵墓，並採取天子的規格，規格非常奢華，但墓裡的女童身分仍是謎，專家對此進行研究，發現她應該是司馬煥的「冥妻」，僅僅5歲就被安排陪葬晉朝宗室。

不過為何古代非常熱衷冥婚，有一說是指古人很重視成年禮，認為生前沒有婚配的人，就不能算是成年人，死後也無法入祖墳，甚至沒有後人祭祀，此外也認為，孤墳可能會影響家族風水，因此古人通常會選擇為死者婚配，將男女屍體合葬，另一說則是有利於鞏固雙方家族的勢力，這點在貴族上更加明顯。