李俊毅說，收取的費用包含「代為銷售塔位須收取服務費」、「加購塔位須收取服務費」、「收取骨灰罈鑑定費」、「收取履約保證金及公證費」、「業務員盜用公款須賠償公司」，使被害人陷於錯誤而只是交付現金詐騙得手。(投檢提供／吳建輝南投傳真)

南投33歲吳姓男子成立物業企業社，招攬業務人員推廣代銷靈骨塔位，但事實上是假代銷、真詐財的詐騙集團，累積受害人達上百人，金額超過500萬元以上，南投地檢署指揮刑事局偵查隊、南投縣刑大進行調查蒐證，近日收網拘提被告包括吳姓負責人等業務員共8人，聲請羈押獲准。

南投地檢署主任檢察官李俊毅表示，初步調查這個代銷靈骨塔位集團，是吳男以集團犯罪組織型態進行「假代銷、真詐財」，方式詐騙，以代銷靈骨塔業務作為幌子，由話務手隨機撥打電話給被害人，確認被害人手上有塔位並且有意出售，再由業務人員進行接洽。

犯罪集團心思細膩，確認被害人持有靈骨塔位且有意出售以後，在讓業務人員以像是「主任」、「副理」、「經理」等看似高大尚的頭銜，分進合擊交互詐騙，騙取被害人信任，在前往被害人住處，開始詐騙收取各種費用。

李俊毅說，收取費用包含「代為銷售塔位須收取服務費」、「加購塔位須收取服務費」、「收取骨灰罈鑑定費」、「收取履約保證金及公證費」、「業務員盜用公款須賠償公司」，使被害人陷於錯誤而只是交付現金詐騙得手。

李俊毅強調，全案目前仍持續偵辦中，強調靈骨塔代銷已經是詐騙老梗，特別是以無投資經驗的長者為詐騙對象，呼籲民眾在進行靈骨塔位商品買賣時，慎選交易機構、對象，並詳閱書面文件說明，必要時能進行法律諮詢，以免受騙。