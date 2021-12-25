鹽埕分局與國泰金控攜手做公益，2021年國泰關懷公益列車來到了高雄市鹽埕區，與當地鹽埕警分局邀請鹽埕區銀髮族群一起參與「幸福建康樂齡派對」，派對活動中反詐騙桌遊，由鹽埕分局偵查隊員警與國泰志工帶領下，與銀髮族長者共同從反詐騙桌遊遊戲中達到「寓教於樂」之目的。

鹽埕警分局邀請鹽埕區銀髮族群一起參與「幸福建康樂齡派對」，派對活動中反詐騙桌遊，由鹽埕分局偵查隊員警與國泰志工帶領下，與銀髮族長者共同從反詐騙桌遊遊戲中達到「寓教於樂」之目的。(鹽埕分局提供)

鹽埕警分局邀請鹽埕區銀髮族群一起參與「幸福建康樂齡派對」，派對活動中反詐騙桌遊，由鹽埕分局偵查隊員警與國泰志工帶領下，與銀髮族長者共同從反詐騙桌遊遊戲中達到「寓教於樂」之目的。(鹽埕分局提供)

鹽埕分局於昨（25)日在高雄市國際會議中心5樓與國泰金控共同舉辦「幸福建康樂齡派對」，本次主題以健康、樂齡為主軸，活動中安排年長者一起共玩反詐騙桌遊、跳樂齡健身操及魔術表演互動等，讓老人家動腦又動手找回健康及自信。因日前轄內發生城中城事件，使人反思長者在社會中經常遭遇的困境，故特別藉由這次安排反詐騙桌遊遊戲讓鹽埕區長者化身「詐騙防衛隊」隊員，藉由遊戲中的各種詐騙場景及角色扮演，能夠阻擊現實生活中的詐騙手法，提升長者的自信心及自我認同感。另於活動中宣導銀髮族交通安全指引，提醒銀髮族於清晨或夜間外出時應穿著亮色衣物以增加自身能見度，穿越路口時應依規定行走行人穿越道、天橋或地下道，倘號誌秒數不足時應等下一次綠燈再過路口，以提升高齡者交通安全知識及遵守交通規則的觀念，以降低交通事故發生。

鹽埕警分局邀請鹽埕區銀髮族群一起參與「幸福建康樂齡派對」，派對活動中反詐騙桌遊，由鹽埕分局偵查隊員警與國泰志工帶領下，與銀髮族長者共同從反詐騙桌遊遊戲中達到「寓教於樂」之目的。(鹽埕分局提供)

鹽埕警分局長蔡鴻文表示 ，鹽埕區已屬超高齡社會(即老人人口佔該區域總人口 20%)，能夠藉由這次與企業的公益活動，宣導「反詐欺」法律及交通安全守則觀念，提升長者自我保護意識，甚至回到家中與社區時能夠分享遊戲中所學的防詐技巧給其他人，正謂防詐工作需要大家共同來努力。