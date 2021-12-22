台北市長柯文哲所提的「台北市重陽節禮金致送自治條例」覆議案，今遭北市議會否決。擬參選下屆市長的台北市副市長黃珊珊直言，尊敬長者是文明社會的重要價值，但齊頭式的普發現金，並非對長者尊重的最好方式，她也直球向其他潛在對手提問，隨著台北市人口變遷，預算終究會不斷膨脹下去，未來的台北市長候選人都該對此議題有明確表態。

黃珊珊指出，她認為尊敬長者是文明社會的重要價值，但齊頭式的普發現金並非展現對長者尊重的最好方式，同樣的的經費若能用在刀口上，讓台北市成為一個更宜居、健康及樂活的城市，比起單純的發放現金來的更有意義。

黃珊珊直言，齊頭式普發現金給長者，無法達到縮小貧富差距、穩定社會秩序的效果，反成為台灣的肉桶政治，總是尋求連任前的政治買票。她理解議員須面對來自選民的壓力，但她仍期待代議士們能扛下壓力，有擔當地做出短期內雖然不討喜、無助於選票，但長遠來看對社會卻是正確的政治抉擇。

「未來的台北市長參選人，都應該對這樣的議題有明確的表態！」黃珊珊表示，隨著台北市人口結構變遷，如此使用預算終究會不斷膨脹下去，是每任台北市長、和有意角逐這個位置的候選人都必須正視的事，但我們都不能圖自己一時政治利益，賠上台北市政長遠發展的可能性。

黃近一步提到，每個世代有各自的辛苦、需求，高齡者需要照護、需要健康扶助，年輕人也面臨住居、工作、通勤等各種問題。直接大撒幣看似最能讓民眾有所感受，但其實卻也是最不負責任的做法，身為政治工作者應將眼光放遠，將資源化作能夠長遠運營的制度。

文末，黃說她身為一名母親，終究會成為孩子眼裡的老人，相信到那時候，的確會希望自己一路上辛苦拉拔孩子長大的辛勞能夠被尊重，但同樣希望自己一路上的努力就是為了讓孩子成為一個比她更幸福、更自由的人，而不要讓自己在孩子正要發光的時刻，成為他的負擔。