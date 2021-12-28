二崙鄉老人會600、700名長輩踴躍出席，幾乎座無虛席，一開場就被國民國民阿嬤「鳥來嬤」幽默的脫口秀逗得哈哈笑！（周麗蘭攝）

二崙鄉老人家們聽得如癡如醉，用力鼓掌回饋。（周麗蘭攝）

蔡衍明愛心基金會、中國時報、雲林縣政府今（28日）在二崙鄉老人會舉辦「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，在歷任理事長號召下，600、700名長輩踴躍出席，幾乎座無虛席，一開場就被國民阿嬤「鳥來嬤」幽默的脫口秀逗得哈哈笑！

這場公益演唱會由主持人陶子高唱「快樂的出航」揭開序幕，「鳥來嬤」與連明月帶來精采逗趣的脫口秀開場，隨後歌手阿吉仔、邱芸子獻唱多首動聽老歌，現場長輩們聽得如癡如醉。

蔡衍明愛心基金會主任周哲仁代表致詞表示，蔡衍明愛心基金會會屬於旺旺集團，奉蔡董事長指示自2013年辦理公益演唱會迄今，推動孝順、敬老、志願服務的理念，敬老與孝順是台灣人傳統美德，西洋較無此觀念，蔡董事長希望在家做人要孝順、出外打拚事業要做志願服務。

周哲仁說，「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會原本都在安養院、榮門之家表演，受到疫情影響都尚未開放接受義演，在雲林縣政府的介紹得知二崙鄉老人會有固定聚會又很團結，首次到二崙鄉表演，歌手、演員響應基金會的理念也是義務演出，給他們的回饋就是用力鼓掌！

雲林縣副縣長謝淑亞、縣議員廖偉晴也到現場問候長輩們並一起聆聽，謝淑亞表示，快樂就像陽光，讓人感到溫暖，歌唱的快樂也像良藥，令人心情爽快，感謝蔡衍明愛心基金會讓二崙鄉親不必搭高鐵到台北就能就地欣賞。

縣議員廖偉晴說，聽老一輩說自從民國48年以後就沒有歌星來過二崙鄉演出，這個公益演唱會的機會很難得，鄉親都很期待，希望年年都能來。