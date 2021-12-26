蔡英文總統今天出席「2021總統盃黑客松頒獎典禮」，感謝獲獎者向國際展現台灣的黑客實力，並讓世界看見台灣的獨特和美麗。面對當今全球的議題和挑戰，她強調，政府會持續和民間攜手合作，透過創新科技，讓台灣成為一座永續的堅韌之島。

今年總統盃黑客松邁入第4屆。總統府祕書長李大維、行政院副院長沈榮津、政委唐鳳、台灣日本關係協會會長邱義仁、無任所大使陳正然、簡又新、國發會主委龔明鑫、「美國在台協會」台北辦事處代理處長柯傑民等人都出席。

蔡英文在致詞時表示，這4年來，我們選出了20組「國內松」卓越團隊、6組「國際松」獲獎團隊，持續為國內各項議題提出創意解方。

這一年遇到疫情的考驗，在徵件或活動上都面臨挑戰。不過，她說，如同今年的主題「永續2.0 韌性島嶼」，黑客們仍持續利用創新科技，展現台灣克服挑戰的韌性。

在「國內松」部分，蔡英文指出，今年不僅徵集到164件提案，也透過線上工作坊，突破疫情的限制，有將近1萬2千位民眾一起參與線上票選。

她要恭喜脫穎而出的5組卓越團隊： 「碳匯城鄉」、「LASS-開源公益環境感測網路」、「師•牧漁」、「長照好時光」、以及「海湧工作室」。這5組團隊的提案內容，包括能源轉型加速去碳化、河川與海洋生態保育，以及健康照護等議題，都是當前台灣非常重要的政策方向。

在「國際松」部分，今年第一次聚焦在「氣候」議題，吸引了15個國家報名參與。其中，有包含台灣成員在內的7支隊伍進入決審。她說，這也代表了台灣的民間力量，以實際行動積極參與全球氣候議題。

蔡英文表示，今年「國際松」由互動式單車網路地圖的A／B Street，以及使用開源數據實現智能氣候農作的 Office Farmers兩支隊伍獲獎。我們希望，未來有更多的國際黑客，跟我們一起用創新精神和科技知識，為全球重要議題貢獻心力、實現全球共好。

她也特別歡迎Anis Cuff團隊來參與今天的活動。他們今年參加了「NASA黑客松競賽」，來推廣台灣的昆蟲多樣性。她說，這項競賽共有來自全球2萬8千位黑客參與，能在這麼激烈的競爭中獲得「最佳科學應用獎」，成為全球10位首獎的獲獎團隊之一，真的非常不容易。

除了恭喜Anis Cuff團隊，蔡英文感謝他們向國際展現台灣的黑客實力，並讓世界看見台灣的獨特和美麗。她也感謝所有得獎、參與的隊伍，跟政府同心協力，對重要議題提出解方。面對當今全球的議題和挑戰，政府會持續和民間攜手合作，透過創新科技，讓台灣成為一座永續的堅韌之島。