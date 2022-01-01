蔡英文總統今天發表新年談話，提到持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系、堅守國家主權，是2022年穩固執政的4大主軸。對此，國民黨表示，通篇內容過度美化現狀與政績，與民眾感受有落差，如同「平行台灣」。

國民黨說，當蔡英文誇耀經濟成長率與股市數字創新高，她沒有提的是，根據主計總處最新統計至2020年資料，台灣每戶可支配所得差距倍數擴大至6.13 倍，不僅連3年上揚，更創8年以來最大，顯示貧富差距持續擴大當中。

國民黨表示，在疫情衝擊之下，去年到今年的情況只會更加嚴重，當房價與物價雙雙高漲，基層弱勢民眾甚至中產階級家庭都越來越辛苦、越來越失望，蔡英文為何隻字不提？

在台灣的經濟發展與能源轉型上，國民黨點出，當蔡英文說要「持續推動能源轉型」、「以前瞻且務實可行的方式，提出淨零排放路徑圖」時，試問2021年四次大跳電，如何穩固企業投資信心？蔡政府還要繼續推動偏頗錯誤的能源政策，讓台灣的產業與民生陷入一片黑暗嗎？

對於蔡英文談「鞏固社會安全體系」，並提出各項政策加碼，國民黨說，2021年光是見諸報章的治安事件就有立委高嘉瑜被恐怖情人暴毆、超商店員被刺死跟挖眼、丁允恭為首的酒駕事故頻傳，去年新生兒出生人口數更創史上最低。

國民黨批評，蔡政府的生育補助政策效果薄弱，放任房價飆漲更造成年輕人因為低薪不敢買房、結婚成家，致人於死的社會治安事件更是頻傳，蔡英文是忘記了還是刻意忽略？

國民黨提醒，蔡英文若真心希望維持區域和平穩定，就不應該阻礙各項交流、增加兩岸敵意螺旋，造成誤判風險；而在美中台三方關係互動之間要能夠維持平衡，就更不該採取「一邊倒」的政策，限縮台灣甚至國際盟友的戰略迴旋空間。

國民黨強調，台灣應該做和平的促進者而非麻煩的製造者，如今卻成為「世界上最危險的地方」、「地緣戰略的火藥庫」，台灣人民有因此更安全嗎？蔡英文對此都應認真思考。