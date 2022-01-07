楊鎮浯強調，一旦提高到3級警戒，就會考量重啟機場入境快篩，做好鄉親健康把關工作。（李金生攝）

新冠肺炎疫情燒不停，目前維持零確診的外島金門嚴陣以待，楊鎮浯縣長今天表示，即將登場的金門馬拉松目前仍朝持續辦理的方向走，但會做好完整防疫規畫，另一旦提高到3級警戒，就會考量重啟機場入境快篩，做好鄉親健康把關工作。

楊鎮浯表示，縣衛生局已做好各項防疫預案，目前金門縣的防疫條件跟前2年相較提高了非常多，特別是疫苗覆蓋率方面，第一劑已經達到8成，第二劑也已經將近7成，整體免疫的環境已經大幅提高，因此在防疫政策上已改以機場調整為主。

針對民眾關心即將於本月中旬登場的馬拉松，是否如期舉辦一事？楊鎮浯也說明，目前還是朝持續辦理方向走，但會在下周一做最後的決定，縣府同時也做好不同預案，包含在常態情況下按照原計畫進行外，也有一旦疫情升溫加劇，應如何在加強防疫的條件下持續辦理，不到最後關頭、不到不可控的情況，基本上不會輕言放棄，畢竟馬拉松已經停辦2年，全國跑友都在期待著全台灣第一場國際馬拉松在金門順利舉辦。

至於何時重啟機場快篩？楊鎮浯也表示，目前的整個防疫條件、政策方向上是有些調整，因為隨著疫苗覆蓋率提高，重症跟性命危險風險隨之降低，啟動快篩的條件就會相對變得比較嚴格，主因是啟動快篩涉及到很多層面的考慮，甚至對整個金門整體都會帶來影響，在防疫條件已提高的情況下，快篩並不會輕易啟動。

楊鎮浯強調，重啟機場入境快篩的基本條件是提高到3級警戒，縣府屆時會與馬祖、澎湖一起來商量，盡量取得3島一致的步驟，在有一致的依循標準下，依照規畫的原則跟預案來做好防疫管制。