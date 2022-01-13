楊鎮浯縣長表示，縣府團隊2周來密切觀察疫情變化，隨時機動評估調整防疫措施，但因疫情加劇，為降低疫情風險，不得已決定延期。確定時間及延辦相關配套措施，將會盡快公布。（李金生攝）

新冠Omicron變種病毒來勢洶洶，金門縣長楊鎮浯今天上午緊急宣布，原定周末登場的2022金門馬拉松活動「延期辦理」，相關配套措施將會盡快公布。

因為新冠疫情已停辦2年的金門馬拉松，今年持續再遭到疫情攪局，縣府考量國內疫情又有升溫跡象，中央疫指中心連夜發布新聞公布，桃園市某一銀行新增9例本土確定病例，做出延期辦理的最新決定。

楊鎮浯表示，縣府團隊2周來密切觀察疫情變化，隨時機動評估調整防疫措施，但因疫情加劇，為降低疫情風險，不得已決定延期。確定時間及延辦相關配套措施，將會盡快公布。

至於何時是恢復舉辦的最可能時機，楊鎮浯也說應該還是會在夏天過後，但目前仍言之過早，也說不準，因為整體仍要視疫情發展情況，縣府一定會在疫情可控，相對有把握的情況下，才會啟動這個延後辦理的時程。

2022金門馬原預定於1月15日、16日在金門東、西半島分程舉行，計有來自台金各地1萬7000名報名，包括競賽組5000人、休閒組1萬2000人。縣府強調，延期辦理是不得已的決定，請跑友諒解並繼續給予支持。