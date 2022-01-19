頭份警分局召集各重點分駐所、派出所人員實地會勘研擬春節交通措施。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

因應春節連節，轄內多處熱門景點及路段將出現大批車潮，頭份警分局特別召集各重點分駐所、派出所人員實地會勘，以備因應妥善規劃交通疏導和管制，以維護民眾春節假期交通安全與順暢。

警方表示，今年春節連續假期為1月29日至2月6日，研判初一至初三返鄉及旅遊的南下車流較多，初三至初五則以收假北返車流居多。因此，分局要求各分駐所、派出所務必針對轄內國道交流道出入口、重要交通道路樞紐、高事故路段及易壅塞路段，主動與公路主管機關協調並加強替代道路的標誌設立、號誌秒差調整及宣導作為。

警方指出，警方業已製作道路指示牌，導引出遊民眾多多利用新開通的新北橫公路，節省往返南庄至頭份交流道所需時間，分散出遊車潮，減少車流壅塞情況。警方並針對過年期間交通瓶頸路段及易壅塞的頭份交流道、尚順廣場、中山市場、南庄市區、三灣國中、台3線等路段，會同相關單位辦理現場道路會勘，屆時將加強交通秩序整理、路邊停車管制及機動調派警力協助交通疏導。

頭份分局長呂育騰特別呼籲，春節連假期間外出人車眾多，請駕駛人出門前先電話撥打1968或透過手機高速公路1968 App查詢路況，駕駛人如有發現嚴重壅塞或發生交通事故等情形，也可撥打110或警廣路況通報專線，警方將立即派員疏處，以維護交通秩序及安全。