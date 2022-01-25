楊鎮浯縣長今天偕縣議員楊永立、金寧鄉長楊忠俊等人與軍方現場勘查，決議盡快研擬補償作業，彌補地主數十年來無法耕作的損失。（縣府提供）

金門湖下楊姓村民的4筆農地遭軍方占用構建碉堡工事，碉堡雖已在2020年拆除，但1954年的地籍表卻記載相關事實。楊鎮浯縣長今天偕縣議員楊永立、金寧鄉長楊忠俊等人與軍方現場勘查，決議盡快研擬補償作業，彌補地主數十年來無法耕作的損失。

湖下村民楊文號向縣議員楊永立陳情，指其所有寧湖二劃測段第1436、1444、1495、1507等4筆地號土地遭軍方占用構築工事，以致無法耕作，請求補償。但軍方於2020年拆除地面上的碉堡工事後，函復「現況已無占用事實」，讓當事人氣炸，痛斥軍方「鴨霸」。

楊鎮浯縣長今天率同地政局長王登緯、民政處處長蔡西湖偕楊永立議員、金寧鄉長楊忠俊等人，與地主楊文號、國防部軍備局工程營產中心南部地區工程營產處、金防部人員現場會勘，比對地政局提供的1954年地籍資料後，確認軍方占用楊文號所有土地。

楊縣長裁示地政局提供相關地籍圖資給軍方，如軍方對佐證資料有所疑義，應於一周內提出，否則視同沒有異議，依據占用事實賠償標準及相關占用人民地賠償案例，儘速辦理補償審認作業。