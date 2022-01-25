交通部高速公路局斥資10億元辦理「國道1號桃園交流道動線改善工程」，今（25）日上午由交通部政務次長陳彥伯及桃園市鄭文燦市長共同主持通車儀式，下午2時開放供用路人使用。

國道1號桃園交流道動線工程示意圖(高公局提供)

高公局表示，國1五楊段拓寬工程於2013年完工通車後，已紓解國道1號長程車流；為進一步改善平面段桃園交流道及台4線交通壅塞情形，增設桃17線（蘆興南路）南入及北出國道1號平面段共6支匝道（總長1467m）。

高公局表示，本工程完工後，蘆興南路匝道與通行中的中正北路匝道將形成全方向匝道動線，有效改善桃園交流道及中正北路匝道運轉效率及服務水準，紓解台4線交通壅塞問題，提供桃園、蘆竹另一進出國道通路，並滿足桃園地區未來發展需求。此外，本工程亦將蘆興南路至機場系統交流道間國道主線各增加1輔助車道，拓寬為雙向各5車道，以改善車流交織壅塞。

高公局籲請用路人依新設標誌牌面、標線、號誌小心行駛，詳細情況可洽高速公路局服務電話：(02)29096141、高速公路局全球資訊網 www.freeway.gov.tw或收聽警察廣播電台。