新竹區監理所副所長孫榮德建議民眾可下載APP，掌握大眾運輸及省道資訊。（莊旻靜攝）

第一區養護工程處副處長陳俊堯提醒，民眾可避開台15線的交通熱門時段。（莊旻靜攝）

交通部公路總局新竹區監理所、第一區養護工程處、西濱北工程處聯合辦理「新竹地區春節疏運記者會」，呼籲民眾多搭乘公共運輸、紓解國道交通壅塞，或改行替代道路，避免塞車影響心情。在防疫期間，與會人員也提醒民眾，搭車務必配合簡訊實聯制，並戴口罩、隨手消毒。

一工處表示，依據往年春節疏運經驗，台15線西濱公路新竹市路段可能在初二下午，以及初三到初五的下午至深夜，均是易壅塞路段、時間，提醒用路人可提早出發。

高公局預定2月3日到5日的7點至24時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，北上的用路人可續行台61至前方76公里附近，左轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。台68線下匝道至1月28日晚上9點至2月6日晚間9點，禁止左轉台15線南下。

此外，因國道1號湖口至新竹路段為重現性易壅塞路段，民眾可改道行駛台31線及台1線。假日午後的台三線關西至峨眉路段，亦可能為交通熱點。

新竹區監理所副所長孫榮德表示，公路總局擬定「春節連續假期疏運計畫」，延續往年實施國道客運票價及轉乘優惠措施，1月28日0時起至2月6日24時止，86條國道客運路線配合提供平日票價優惠，或原票價85折優惠；轉乘優惠部分，搭乘國道客運、臺鐵或高鐵後，使用電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費。

民眾亦可用手機下載「幸福公路」APP查詢省道即時路況、國道替代道路、交管措施、防災及交通生活等路況及旅遊資訊。