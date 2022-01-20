高雄市區監理所劉育麟代理所長說明，1月29日至2月6日的春節假期長達9天的南部春節疏運計畫。（石秀華攝）

公路總局公布春節期間搭乘國道客運的優惠措施。（公路總局提供／石秀華高雄傳真）

公路總局公布春節期間旅遊屏東的搭乘公車旅遊路線。（公路總局提供／石秀華高雄傳真）

農曆春節將屆，公路總局預估國人在長達9天的春節假期無法出國旅遊，將再造國旅新一波人潮，其中南部因疫情趨緩，各地遊客湧入估將創下國旅高峰，公路總局今(20)日宣布高屏地區春節疏運計畫，包括墾丁、霧台賞櫻、佛光山等各知名春節觀光景點的壅塞路段將實施交管及替代道路的輸運措施，呼籲民眾多搭乘大眾捷運運輸系統，以免塞車影響出遊興致。

為了讓用路人瞭解春節期間的疏運資訊，高雄市區監理所、第三區養護工程處、高雄區監理所及西濱南區工程處今日舉辦111年度高屏地區春節疏運記者會，會中說明高屏地區各大觀光景點易壅塞路段的交通管制與替代道路等疏運措施，以及國道客運、公路客運與台灣好行等各項大眾運輸乘車與轉乘優惠。

高雄市區監理所劉育麟代理所長表示，1月29日至2月6日的春節假期長達9天，因疫情關係國人會停留在國內進行國旅活動，加上南部地區天氣和景點，預期南部會湧入旅客創一波熱潮。

劉育麟表示，南部有幾個地點比較熱門，包括高雄港的大港橋、佛光山祈福拜拜、旗山老街和美濃，其中大港橋觀光客可選擇捷運和輕軌的大眾運輸系統，佛光山在大年初一和初二比較熱門，可搭哈佛快線，每日有14個班次，公路總局也會協調國道客運業者屆時視旅客多寡機動增班。

劉育麟指出，其他景點在公路運輸部分，高雄至台中或高雄至台北，國道有86條路線採平日優惠價格或全票85折；此外不論是高鐵或台鐵或國道轉乘市公車，有轉乘優惠，可享受一段票或基本票的免費，台灣好行的路線以電子支付可享受半價。此外，若搭乘大眾運輸到台東，可憑票根租車享受優惠。

公路總局第三區養工處交通管理及控制中心主任洪乾元則表示，1月28日和29日是返鄉車潮，2月1日至4日是出遊車潮，2月5日和6日為返回工作地的車潮，公路總局將在轄區壅塞地點和國10終點以及接台3、台28線的旗山老街、台29線的佛陀紀念館，台24線的三地門和霧台路段有賞櫻花景點路線，台1和17線的水底寮路口、車城福安宮路段和墾丁大街，以替代道路規畫及交通管制，配合出遊人車潮。

公路總局表示，高屏地區熱門景點包括墾丁、義大世界、佛陀紀念館等，高雄市區監理所已事先協調客運業者於春節連續假期視人潮情況加開班車疏運，客運公司假期期間派員進駐左營高鐵站調度車輛；在國道疏運部分，「高雄至台北」、「高雄至台中」路線，由阿羅哈、國光、統聯等客運業者，在春節連假疏運期間原核定1966班次外，預計再加開928班次，增加46％以上運能，並且也要求業者在尖峰時間機動加班，民眾可透過iBus公路客運即時動態資訊網查詢。