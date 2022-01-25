嘻小瓜（謝紹宸）曾是《大學生了沒》的固定班底，出道後集結舞者、歌手、主持人多重身分，如今活躍於各大綜藝節目，也累積一票粉絲力挺，他昨（24日）表示因為疫情延燒，決定前往台北車站打疫苗，未料卻碰上預想不到的狀況，引起網友熱議。

嘻小瓜昨在instagram更新限時動態，他表示原訂週三要在高雄表演，未料舞者們剛好跟疫情確診者足跡重疊，導致不能如期演出，讓他無奈表示：「沒想到高雄疫情也燒到我了」，由於臨時找不到舞蹈老師頂替，最後只能單槍匹馬前往，因此決定出發前到台北車站施打疫苗，卻又碰上預料不到的狀況，讓他滿是無奈。

嘻小瓜被告知沒有疫苗可打，讓他感到相當無奈。（kuakua_0629 IG）

嘻小瓜表示到現場欲施打疫苗，未料當場被醫護人員告知沒有疫苗可以施打，讓他忍不住連講4次「今日疫苗沒了」，可見心裡相當震驚並且難以接受，瞬間有晴天霹靂的感覺，讓他崩潰表示：「今天是多災多難的一天。」

嘻小瓜買到壞掉的雞排，吃起來「肉脆得像竹筍」。（kuakua_0629）

平時會在社群網站分享日常的他，日前透露買了知名連鎖店的雞排，沒想到咬下後發現肉的口感「脆得像竹筍」，打電話跟店家告知此狀況，才發現雞並非是雞排沒炸熟，而是肉被「凍壞」了，事後店家野願意補上一份做為補償，沒想到上網搜尋後，才發現不只有自己遇到類似的狀況，讓他感到相當震驚。

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