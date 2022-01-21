國道1號北上215公里處，上午11點24分在外線，3部載滿貨物的大貨車發生連環追中，其中駕駛被夾在車內等待救援，車道形成嚴重回堵，埤頭消防隊前往搶救，透過破壞器材將駕駛緊急救出，駕駛意識清楚，但頭破撞傷，送醫治療。
國道1號田尾鄉段發生3部大貨車連環追撞車禍，國道3隊交通警察動員前往處理，年關近大貨車的車流量特別多，這此疑似未保持行車距離，造成追撞事故。
最後一部車司機受困車內，頭部撞傷意識清醒，11時51分駕駛人救出送衛福部彰化醫院，整起事故的肇事責任歸屬還在進一步了解中。
國道1號北上215公里處，上午11點24分在外線，3部載滿貨物的大貨車發生連環追中，其中駕駛被夾在車內等待救援，車道形成嚴重回堵，埤頭消防隊前往搶救，透過破壞器材將駕駛緊急救出，駕駛意識清楚，但頭破撞傷，送醫治療。
國道1號田尾鄉段發生3部大貨車連環追撞車禍，國道3隊交通警察動員前往處理，年關近大貨車的車流量特別多，這此疑似未保持行車距離，造成追撞事故。
最後一部車司機受困車內，頭部撞傷意識清醒，11時51分駕駛人救出送衛福部彰化醫院，整起事故的肇事責任歸屬還在進一步了解中。
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