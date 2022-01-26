陳姓駕駛的車（前）車頭全毀，車頭更轉了180度。（黃世麒攝）

台北市中山區26日凌晨2時許發生一起嚴重的車禍意外，田姓駕駛的自小客車從中山北路二段欲左轉民權西路時，遭對向直行陳姓駕駛的自小客車直接撞上，兩車的車頭都嚴重毀損，田男左腳骨折，一度受困車內，所幸警消到場後將人迅速救出送醫。

警方表示，該路口僅在晚間23時後才允許左轉，但轉彎車需禮讓直行車先行，車禍發生原因疑似是田男搶快左轉，造成陳男反應不及才會撞上。警方目前已調閱路口監視器，並查扣行車紀錄器，釐清相關肇責。