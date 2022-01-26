疑搶快左轉未禮讓直行車 中山北2車對撞車頭全毀 06:222022/01/26 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳姓駕駛的車（前）車頭全毀，車頭更轉了180度。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳姓駕駛的車（前）車頭全毀，車頭更轉了180度。（黃世麒攝） 台北市中山區26日凌晨2時許發生一起嚴重的車禍意外，田姓駕駛的自小客車從中山北路二段欲左轉民權西路時，遭對向直行陳姓駕駛的自小客車直接撞上，兩車的車頭都嚴重毀損，田男左腳骨折，一度受困車內，所幸警消到場後將人迅速救出送醫。 警方表示，該路口僅在晚間23時後才允許左轉，但轉彎車需禮讓直行車先行，車禍發生原因疑似是田男搶快左轉，造成陳男反應不及才會撞上。警方目前已調閱路口監視器，並查扣行車紀錄器，釐清相關肇責。 貨車行經石碇疑車速過快翻覆 駕駛命危送醫搶救 疑變換車道遭後方小貨車追撞 駕駛爆氣下車持美工刀理論 #左轉 #駕駛 #自小客車 #撞上 #田男 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 騎士疑被逼車拍打奧迪車窗 反遭木刀暴打縫6針 14:392022/01/23 社會 國3田寮路段半聯結車超載砂石 自撞護欄後連撞5部自小客 11:542022/01/25 社會 國1五楊高架火燒車 小客車先冒濃煙接著狂燒 14:322022/01/24 社會 不要命了 駕駛懸崖邊挑戰掉頭 車尾懸空千萬網狂抖 15:052022/01/25 搜奇 台東2歲童衝出早餐店遭撞亡 司機下跪：完全來不及反應 12:152022/01/25 社會 2歲男童遭「兒童之家」交通車撞死 8寶媽哭喊：這麼小的路 你為什麼要進來 19:122022/01/25 社會 跑車自撞電線桿斷兩截 正副駕駛淡定待車內「滑手機」 17:172022/01/23 社會 賤招停免錢車位 駕駛「駛入一半」民眾狂學 員工勸說挨罵 21:342022/01/23 社會 大貨車不讓道對罵女騎士 她失控嘶吼連飆一整串髒話離開 16:152022/01/24 社會 台東2歲男童衝巷口遭交通車撞亡 母親崩潰痛哭 11:262022/01/25 社會 高雄BMW深夜失控衝對向車道 人沒事卻搜出西瓜刀慘了 11:502022/01/23 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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