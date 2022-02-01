新北市五股昨（31）發生1輛賓士車因誤信導航造成迷失方向，整輛車衝向中央分隔島卡住無法動，照片曝光後網友笑說車子「硬騎」上去，是「發情的賓士」，也有人質疑是下交流道後不熟路況，或是超車失敗導致，當下警方將車吊離將後續調查肇事原因

臉書「我是五股人」日前有網友分享1張照片，照片中1輛賓士轎車衝向路中分隔島，分隔島直接在車底，左邊車身則翹起，路面還有不少車子細碎零件；網友看到照片後紛紛留言「這應該是，愛插隊的結果」、「又學到了，車子可以這樣開」、「可憐的底盤」、「路…是賓士走出來的」、「太猴急了吧！硬騎上去」。

也有網友說「真的很愛幹安全島」、「發情的賓士」、「小孩子才選，我兩邊都想去」、「技術不錯，我也想學」、「要換車惹」。也有不少人認為「一樣的新五路為什麼他玩得這麼嗨」、「下交流道三心兩意的」。

據悉整起事件發生在昨（31日）上午11時許，石姓駕駛開賓士從桃園要到八里找親友，疑似因不熟路況，跟著導航走造成迷失方向，整輛車失控騎上中央分隔島，導致後保桿脫落，卡在上面動彈不得，員警到場酒測值為0，無人受傷，將賓士吊離後就讓他駕駛離開，至於詳細肇事原因仍待調查釐清。