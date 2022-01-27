春節連假長達9天，不少民眾將返鄉及出遊，為避開相關壅塞路段，桃園分局提供相關替代道路資訊，大年初一白天各大廟宇參拜人潮眾多，景福宮位於中山路與中正路口，建議民眾改走替代道路。

桃園分局表示，若要前往景福宮，可以改走三民路一段、二段及民族路或民生路，慈護宮位於三民路三段與復興路口，建議改走春日路及民族路，避開相關車潮，而國道二號南桃園交流道替代道路資訊如下：

一、南下替代道路：

(一) 桃園區大興西路三段(往桃園區)→右轉國際路→右轉中山路（台1線）南下。

(二)桃園區大興西路三段(往中壢區)→接龍安街→右轉中山路（台1線）南下。

二、北上替代道路：

(一)蘆竹區新南路→右轉桃園市經國路→春日路（台4線）→左轉三民路（台1線）北上。

(二)桃園區春日路→左轉經國路→左轉大興西路(南平路或莊敬路一段)→右轉中正路→中正北路匝道北上。

另桃園捷運綠線G10至G12站體工程於「桃園區中正路段（同德六街至南平路間）」進行為確保施工安全，架設施工圍籬並依工程進度需要，適時移設車道配置，惟仍可維持南北雙向各兩個車道通行，為避免因施工造成道路壅塞，建議行經桃園區中正路或者大興西路的駕駛朋友，提前改道慈文路、經國路、南平路，若欲往蘆竹中正北路方向行駛者，建議改道永安路、富國路、南青路；請民眾駕車及客運業者行經此路段時，減速慢行小心駕駛，以維護交通安全。

桃園分局將於重要路段，派員隨時掌握路況，將路況資訊透過各社群網路平台，提醒用路人注意及改道；另今年桃園計程車春節加成運價，從1月28日(五)零時開始到2月6日(日)24時止共10天，除依核定運價，桃園市（桃園國際機場排班計程車除外）計程車按趟次計費，無論搭乘距離，每趟次加收50元；機場排班計程車按趟次計費，無論搭乘距離，每趟次加收100元，提醒民眾多加注意。