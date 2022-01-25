新竹縣新埔鎮中正路517巷拓寬工程25日舉辦啟用典禮，這段道路長度僅70公尺，卻因連接新埔柿餅產業園區，每逢假日均出現塞車的景象，新竹縣政府、新埔鎮公所向營建署爭取經費，自去年6月開工，年底完工，25日邀請百歲婆張謝桂蘭、新竹縣長楊文科等人共同剪綵。

新埔鎮長林保祿表示，他上任以來積極推動三街六巷九宗祠及新埔鎮的觀光，加上水梨產業、柿餅產業的助陣，掀起新埔鎮的觀光熱潮，儘管517巷道路長度不長，卻是連接新埔鎮主要道路中正路、替代道路和平街的重要銜接路線，為了增加居民、遊客的行車品質，因此決定要拓寬。

中正路517巷原先路幅僅3到4米寬，僅單向通車，經拓寬後，道路增加到8米寬，且可雙向通車。

拓寬道路總經費達4262萬元，除了拓寬工程費用，也包含用地取得經費，由內政部營建署生活圈道路交通系統建設計畫補助1047萬、縣府補助1000萬，新埔鎮公所自籌2215萬，從去年6月9日開工、12月15日竣工、12月29日驗收，25日啟用通車後，拓寬後，道路可雙向會車，不再堵塞。

楊文科也表示，這是縣府和鎮公所通力合作的典範，也期望拓寬後，交通往來更加順暢、便利。新埔鎮民代表會主席王增基、縣議員陳新源、多名代表及里長也到場出席，見證拓寬後的新路啟用。