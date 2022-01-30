根據中央氣象局最新資訊，30日0時30分發生芮氏規模3.7地震，地震深度6.9公里，震央位於桃園市政府西南方16.9公里（位於桃園市龍潭區），最大震度新竹縣4級。1110130

日本宮崎縣東部外海6.6地震 最大震度5強
宜蘭凌晨規模3.7地震 最大震度4級
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