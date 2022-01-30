0時30分桃園規模3.7地震 最大震度新竹縣4級 03:532022/01/30 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園0:30發生發生規模3.7地震 最大震度新竹縣4級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，30日0時30分發生芮氏規模3.7地震，地震深度6.9公里，震央位於桃園市政府西南方16.9公里（位於桃園市龍潭區），最大震度新竹縣4級。1110130 日本宮崎縣東部外海6.6地震 最大震度5強 宜蘭凌晨規模3.7地震 最大震度4級 #7地震 #最大震度 #新竹縣 #4級 #公里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2／3台灣有感！22：35宜蘭近海規模5.0地震 最大震度3級 22:372022/01/25 生活 16：22台灣東部海域規模4淺層地震 最大震度宜蘭3級 16:282022/01/23 生活 新竹縣熱門景點預計大年初二湧人潮 走替代道路免壅塞 13:142022/01/29 生活 新竹縣府、鳳山寺分送物資助弱勢 歲末送暖過好年 13:302022/01/29 寶島 連假首日國1五股段2車相撞「車頭凹陷」 南下回堵2公里 12:512022/01/29 社會 美國阿拉斯加州6.2地震 震源深度42.8公里 15:402022/01/22 國際 國道1號南向1大車5小車追撞佔4車道 回堵6公里 21:232022/01/24 社會 新竹縣府將委辦竹竹苗合併改制直轄市可行性評估 15:272022/01/25 政治 竹縣柑桔美食生活節 行銷救買氣 04:102022/01/23 地方新聞 桃園代駕收費設上限 漫天喊價開罰 04:102022/01/28 地方新聞 竹縣春節接種不打烊 04:102022/01/28 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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