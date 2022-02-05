台灣地區今(5)日晚間21：52發生芮氏規模4.0的有感地震，震央在花蓮縣近海，地震深度5公里，各地最大震度：花蓮縣4級，南投縣、台中市1級。

初四新竹連10震 氣象局：異常密集 不排除有更大的
越晚越冷 7縣市低溫特報 今晚到明天恐不到10度
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