花蓮農曆春節9天連假中，共發生4起酒駕事故，幸未釀人員傷亡，警方也分別溯源，追查飲酒場所及業者，加強約制，同時也加強酒駕取締。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

農曆年節期間，家人難得團聚，少不了豐盛的年夜飯，及熱鬧喝酒等，春節9天連假期間，花蓮共發生4起酒駕事故，幸未釀人員傷亡，花蓮警方也針對案件分別溯源，追查飲酒場所及業者加強約制，遏制酒駕歪風，並取締35件酒駕，其中26件也已移送法辦。

立法院上月三讀通過道路交通處罰條例修正條文及刑法修正案，提高酒駕刑責，包括酒駕未肇事者刑責由2年提高為3年，增訂得併科罰金30萬；10年內2度酒駕累犯，除吊銷駕駛執照外，主管機關得公布酒駕累犯者姓名、照片及違法事實等，並於上月30日正式生效實施。

花蓮縣警局落除加強宣導修法事項，上月29日至本月6日農曆春節期間，針對轄區「經常飲酒集中地點」、「酒駕事故地點」及「易飲酒時段」，鐵腕執行酒後駕車違規取締作為，期間共取締酒駕35件，其中移送法辦26件。交通事故部分，春節期間雖未發生酒駕死亡車禍，但仍有4件酒駕事故案件。

花蓮縣警局表示，經各警分局針對酒後駕車案件分別溯源，追查飲酒場所及業者加強約制，春節4件酒駕事故案件中，3件為住家中飲酒，1件為餐飲店家內飲酒，提醒民眾，除遵守酒後不開車原則，也須避免飲酒隔天產生的「宿醉酒駕」情形。

另，舊蘇花台9丁線和中路段貫穿和中部落，住家緊臨路邊，道路筆直，不少往來車輛超速行駛，2019年曾發生2起重大事故，造成1名重機騎士、1名當地學童身亡。

雖然目前大部分的車輛已改走蘇花改路線，但仍有部分車輛行駛台9丁線，花蓮警方為避免駕駛在車流量減少後，出現超速行駛等違規行為，警方於和中路段59.5K至64K處設置區間測速，已於起點及終點設立告示牌，最高速限40公里，目前已啟用，違規超速者，將依違反道路交通管理處罰條例開罰，最高可處2萬4000元及吊扣汽車牌照6個月。

花蓮縣警局表示，設置區間測速主要目的是希望降低交通事故，而非取締，呼籲駕駛人務必遵守行車速限，維護行車安全。

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