即使國際疫情依然嚴重、即使世衛組織警告疫情還未趨緩，但各國已先後開放邊境管制措施；台灣作為全球極少數仍堅持清零及邊管（禁止外國人入境）的國家，開放入境防疫管制的壓力將越來越大。

鄰近台灣的菲律賓開了第一槍，2月10日起，157個國家旅客入境該國，只要完整接種疫苗就不需要隔離，但台灣和中國、印度除外；雖然菲國政府未說明排除台灣的原因，但顯然是想施壓台灣開放菲國勞工入境的管制。

泰國也對台灣搞了小動作。去年11月1日起，完整接種疫苗的國際旅客入境免隔離，但第一波開放名單卻排除台灣，直到最後才補上。

防疫學會理事長王任賢認為，菲律賓和泰國的案例顯示，隨著各國陸續開放邊境，各國要求台灣對等開放將成為常態，希望指揮中心要注意後續的情勢發展，不要讓台灣因為堅持不合時宜的邊管而遭到國際社會孤立。

王任賢批評指揮中心將入境隔離變成10天，比春節返鄉專案規定的7天還多出3天，等於防疫開倒車。

在春節專案期間，一下子有3萬多名國人返鄉，王任賢認為，等於全台做了一次大規模臨床實驗，證明現行的管制方法，如落地篩查、擴大匡列採檢是能夠防止大規模傳染；既然如此，指揮中心就應該把春節專案的7天隔離，再縮短到3天，而不是增加隔離天數。

至於要達到減少入境隔離時間的目標，王任賢建議，首先是將落地篩查全面化，不要再分地區；其次是落地快篩可以由1次增加到2次，也就是機上先做1次，下機後再做1次。

新光醫院副院長洪子仁則提出兩項指標，以評估未來能否縮短隔離天數，第一個指標是社區是否爆發大規模傳播，像現在這種零星社區傳播就沒太大問題；第二個指標是醫療院所的收治量能是否充足；觀察這兩個指標，然後循序漸進縮短隔離天數，達到最後的全面開放。

目前，國內外疫情都有利於台灣進一步開放邊境。洪子仁指出，國外因為Omicron爆發的大流行已經趨緩，如果未來沒有出現新的變異株，全球疫情可望進一步降溫；隨著春節入境國人減少，境外移入風險已經比去年12月大幅降低；完整接種兩劑的比例已達75%，而且大多數是去年10月完成接種，疫苗保護力至少可以持續到今年3月。

洪子仁也認為，春節期間雖然出現零星社區傳播，但是Omicron的特性是出現症狀後的6天起，病毒量就大減，因此，春節過後，將隔離天數由14天減至10天，是符合第一階段防疫目標的。

對於借鑑國際防疫經驗，洪子仁認為，台灣的防疫模式是獨一無二的，既不是中國的堅壁清野，也不是西方的立即與疫共存，邊境開放應該是先商務、後旅遊，同時搭配擴大採檢及匡列措施，這樣才是循序漸進的作法。

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