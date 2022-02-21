澳洲21日全面重新開放國際邊境 19:372022/02/21 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲21日全面重新開放因疫情關閉近兩年的國際邊境，讓已完成接種新冠疫苗的旅客入境。逾50個國際航班當天抵達澳洲，包括27個航班到雪梨。貿易觀光暨投資部長特漢說，希望之前飽受疫情衝擊的觀光與飯店業能非常強勁復甦。 澳洲明重啟邊界 盼重振觀光產業 《國際社會》澳洲國門全面解封 觀光業拚重返榮景 #重新開放 #邊境 #觀光 #澳洲 #關閉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》解封奏效 澳洲服務業重返擴張 14:152022/02/21 財經 澳洲國門今全面解封 觀光部長帶無尾熊娃娃親自迎接 10:332022/02/21 國際 群益證券看好本周指數區間18000-18500點 09:132022/02/21 財經 台中龍中橋拓寬動土 增行人通道 04:102022/02/19 地方新聞 組團出國最快第3季鬆綁 旅遊業：腳步落後 04:102022/02/20 生活新聞 操盤心法－俄烏衝突非關鍵 價值股中找避風港 04:102022/02/21 證券．權證 《國際產業》漢莎航空暫停烏克蘭航班 僅留利沃夫市 09:432022/02/21 財經 澳洲指軍機遭中國艦艇雷射光照射 大陸專家反批造謠生事 15:112022/02/21 兩岸 危險不專業！坎培拉痛批陸艦雷射照澳軍機 18:082022/02/19 軍事 G7外長聲明籲俄羅斯實質撤軍 採外交途徑緩解緊張 06:432022/02/20 國際 美防長：俄軍就戰鬥位置 準備發動攻擊 20:282022/02/19 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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