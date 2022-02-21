澳洲21日全面重新開放因疫情關閉近兩年的國際邊境，讓已完成接種新冠疫苗的旅客入境。逾50個國際航班當天抵達澳洲，包括27個航班到雪梨。貿易觀光暨投資部長特漢說，希望之前飽受疫情衝擊的觀光與飯店業能非常強勁復甦。