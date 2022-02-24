據美國一公司在周三晚間釋出的衛星影像顯示，俄羅斯西部靠近烏克蘭邊界約16公里、距離烏克蘭Kharkiv市不到80公里處發現新的軍事部署。

據Maxar科技的影像顯示，有戰地部署、軍用車輛、火炮和裝甲運兵車都配備有支援設備。

而烏克蘭國會也在周三深夜正式批准和宣布全國進入緊急狀態，該法令在當地周四凌晨零時生效，將持續30天，並得再延長30天。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)在周三稍早指出，在俄羅斯可能發動大規模攻擊行動之際，將提案全國實施緊急狀態。

全國緊急狀態包括，政府可以限制預備役人員的行動自由、限制資訊和媒體的發布，並可以對民眾查核個人身分文件。

政府當局並有權實施宵禁、禁止大規模集會和罷工。

軍方稍早並宣布，18歲至60歲預備役人員將被徵召，從現在開始，服役時間最長1年。

另外，俄羅斯也以安全為由，最新關閉了烏克蘭邊境以東的Rostov飛航情報區的空域，並在周四清晨發出通知，希望為民航飛行提供「安全保障」。該通知也列出應避免的具體航線和高度。