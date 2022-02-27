本土疫情穩定，中央流行疫情指揮中心宣布三月鬆綁邊境，國際醫療來台也將跟著放寬。衛福部次長石崇良表示，考量生育有年齡限制，因此自3月1日起，重新開放外籍人士申請來台進行不孕症治療，3月7日後檢疫比照商務人士縮短為10天；健康檢查、美容醫學擬待開放旅遊後再評估規劃。

去年5月本土疫情嚴峻，全國三級警戒，邊境管制非本國籍人士禁止入境，包含健康檢查、美容醫學等非急迫性醫療需求中斷，限縮至重症患者等對象。不過，現在疫情回穩，中央流行疫情指揮中心規劃3月陸續鬆綁邊境，國際醫療對象也研擬一併放寬。

指揮中心規劃，外籍人士申請來台進行不孕症治療自3月1日起重新開放申請。由於台灣入境檢疫10天新制自3月7日起上路，若接受不孕症治療的外籍人士入境日期在3月7日前，仍維持14天檢疫；3月7日後入境，可縮短為10天檢疫。

石崇良表示，來台接受不孕症治療者多數已在台凍卵，考量療程具延續性、生育有年齡限制，因此指揮中心決定重新開放台灣不孕症國際醫療。例如凍卵、試管嬰兒等，並可申請2位親屬陪同入境，檢疫措施與其他人相同。

石崇良指出，在疫情發生前，扣除健康檢查、美容醫學，單純醫療層面，人工生殖占來台國際醫療約25％，相當於4分之1，因整療程要多次來回，往往一次療程就要半年，時間拉很長，量也相對大。

至於何時可開放外籍人士來台接受健康檢查、美容醫學？石崇良表示，過去外籍人士來台健檢、醫美都是搭配旅遊行程，為避免入境者假借美容醫學、健康檢查名義，卻在台旅遊趴趴走，因此決定與開放外籍人士來台旅遊事宜一併討論規劃後再公布。