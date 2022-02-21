受寒流及華南雲雨區東移影響，今天各地仍然非常潮濕寒冷，氣象局持續發低溫特報，台南以北仍有持續10度以下低溫，氣象局長鄭明典今PO出一張衛星雲圖照，驚呼白白一片雲層厚到把台灣蓋住，台灣整個消失不見，提醒今天回暖有限，多數地方還是濕冷。

鄭明典在臉書表示，雖然寒流稍減弱，但台灣上空雲層仍厚，冷高壓也還在，所以今天回暖有限，多數地方還是濕冷。從鄭明典PO出的衛星雲圖上可以看到，白白一片，看不清楚哪裡是台灣。

看到台灣被超厚雲層遮蓋、消失的奇景，網友們紛紛留言：「這好像明天過後的劇照」、「感覺不到有回升，仍在下雨跟很冷」、「不是冷，是很凍…」、「看起來好像全台被厚厚的白雪覆蓋住了」。

氣象局表示，今天寒流及華南雲雨區東移，各地仍非常潮濕寒冷，全台降雨機率偏高，沿海風強浪大，台南北及宜蘭仍整天偏冷，高溫僅15至18度，高屏及台東19、20度，北部2千公尺以上高山仍有降雪機率，周二（22日）起寒流逐漸減弱，氣溫稍回升，降雨則持續到周三（23日），周四（24日）起降雨範圍縮小至北部及東半部，中南部轉多雲。