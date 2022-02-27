俄烏交戰引發全球關注，烏克蘭已進入全國緊急狀態，宣布18至60歲的男性公民禁止離開，並徵召後備軍人，沒想到竟然有一名台灣女大生聲稱，收到來自烏克蘭的「傭兵徵選」簡訊，要她直接前往戰場與俄軍奮戰，讓她嚇傻，直呼「連槍都不會握的我⋯該出征了嗎？」

俄烏戰事緊張，引起各界討論，一名女大生在網路論壇《Dcard》貼出一張訊息截圖表示，她收到來自烏克蘭傭兵的徵選，該則訊息寫道「尊敬的XX小姐您好，您已通過烏克蘭傭兵的選拔，請您攜帶身分證與護照，2022年2月26號18點前往桃園機場MU576次航班，為您配送槍枝，帶您前往戰場與俄軍奮戰，再次代表烏克蘭居民歡迎您的到來」。

女網友貼出她收到的徵兵簡訊。(圖/截自Dcard)

原PO驚訝表示，「連槍都不會握的我該出征了嗎？」還說這簡訊朋友看到都快笑死。貼文曝光後引起熱議，網友紛紛回應「很好奇這是詐騙嗎？是的話是可以騙到什麼」、「笑死，還MU航空」、「去了可以配一個烏克蘭妹子給我嗎？」

不過也有人認為，已經有很多烏克蘭的人民因為這場戰爭犧牲了，覺得這種把別人的痛苦當成快樂的詐騙並不有趣；還有人說可能是人蛇集團，要把台灣人拐騙到陌生國度，從事販賣器官等不法交易。

網友表示，有不少人都收到類似簡訊，不過根據26日的實際航班，並沒有中國東方航空「MU576」班次，應該是惡作劇簡訊，也讓原PO驚訝，怎麼會有人拿這種事來開玩笑，覺得很恐怖。