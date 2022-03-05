烏俄戰爭至今仍未停息，導致不少民眾都急著逃難，烏克蘭裔美籍男星邁可森契莫科夫斯基（Maksim Chmerkovskiy），因持有美國護照，得以搭上一班前往波蘭的列車逃難，近日已返回美國的他，受訪時談及逃亡過程，因為列車上都是婦孺，只有他一個男性，讓他感到「丟臉與沮喪」。

在戰事爆發時，邁可森契莫科夫斯基正在基輔拍節目，而他也在IG分享當地慘況，患有恐慌症的他，更因遇上戰事，使得病情復發，直到1日他才靠著美國護照，搭上前往波蘭的避難列車。

而他也接受ABC《早安美國》的訪問，坦言因為車上都是婦孺，只有他是唯一男性，讓他感到愧疚，「我覺得好尷尬，我感到罪惡、糟透了，而且好丟臉、好沮喪。」

對於親眼在家鄉目睹戰火摧殘，讓他難過表示「感覺很不真實」，從機場出來後一路上都在哭，他也表示本想等局勢穩定再離開，不過他因為違反宵禁被捕，讓他只想趕快回到老婆孩子身邊，因此才搭上避難列車離開。

他也在當地看到許多令人心碎的離別畫面，還有很多人上不了車，只能睡在火車站，但沒有暖氣、在零下的氣溫，到處都有小孩和嬰兒，讓他感到絕望。邁可森契莫科夫斯基出生在屬於前蘇聯的烏克蘭，直到1994年才移民到美國。