27歲的大陸知名男星許魏洲，擁有帥氣外表與185公分的高䠷身材，一出道就被不少女粉絲視為男神，2018年接演BL電視劇《上癮》後，更使他人氣及身價瞬間暴漲。而工作相當忙碌的他，今（10）日卻突然在13點14分於微博上曬出「結婚證」宣布結婚，讓網友們相當震驚。

許魏洲今日在象徵「一生一世」的13點14分時，於微博上PO文表示「人生有幸，唯你不變」並附上一張他與另一名女子手拿著紅色結婚證的照片，閃電宣布結婚，但文中絲毫沒透露任何有關於女方的消息，加上他出道以來鮮少有緋聞，甚至曾大動作表示自己單身，因此嚇壞一票網友，紛紛留言「臥槽，今天不是愚人節啊」、「結婚了？跟誰？」、「什麼情況？我血壓在上升」、「哥，你太狠了，都悶頭幹大事」、「挖靠，這真的是平地一聲雷」、「你偷誰的結婚證？哈」、「我們該祝福還是期待新劇嗎」、「前夫，你好」、「真的假的啊」、「我的小心臟啊」在網路上掀起熱烈討論。

還有網友忍不住開玩笑認為許魏洲的結婚對象，可能是《上癮》的同劇男演員黃景瑜，因此也有不少人留言「和黄景瑜嗎？哈哈哈」、「該不會是跟黄景瑜吧」、「上癮CP？」不過照片中的另一隻手明顯看出是一名女性，因此網友還是想知道女方到底是誰，而到目前為止女方的真實身分還尚未公開，卻已在網路上掀起話題。