前總統馬英九今（27日）上午出席「緬甸歸僑協會春節團拜」活動，被媒體問及俄羅斯入侵烏克蘭，台灣若遇到戰事，美國是否會幫忙？馬英九表示，「美國對中華民國的態度是出售武器、情報給我們，但是不會出兵！」

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