美國是否幫忙台灣戰事 馬英九：會賣武器、不會出兵 14:302022/02/27 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前總統馬英九表示，「美國對中華民國的態度是出售武器、情報給我們，但是不會出兵！」（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九今（27日）上午出席「緬甸歸僑協會春節團拜」活動，被媒體問及俄羅斯入侵烏克蘭，台灣若遇到戰事，美國是否會幫忙？馬英九表示，「美國對中華民國的態度是出售武器、情報給我們，但是不會出兵！」 百萬烏克蘭人恐淪難民 張其祿：台灣應加速難民法立法 美國CDC放寬防疫規定 室內可不戴口罩 #美國 #幫忙 #台灣 #戰事 #馬英九 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 借鏡俄烏戰火 侯友宜：台灣要團結 04:102022/02/27 焦點要聞 台灣女人真難為！女人當自強 從寵愛自己開始 11:002022/02/27 財經 李政宰進軍美國當小布師弟 04:102022/02/27 娛樂新聞 烏克蘭總統誓死捍衛國家 鄉民酸：台灣有事她就神隱 09:352022/02/27 生活 為台灣國際蘭展暖身 蘭花馬拉松路跑228登場 12:272022/02/27 寶島 兩岸戰爭美國是否會援助？ 朱立倫這麼回應 12:562022/02/27 政治 俄烏戰至臨界點 學者：俄國將陷入泥淖 12:152022/02/27 政治 拜登為何聲明不派兵支援烏克蘭 作家3點推斷：一石三鳥 08:192022/02/27 政治 曝老大哥在俄烏衝突中做了這些事 他問民進黨：若台灣面對戰爭美國會做什麼？ 07:182022/02/27 政治 美國這人若來台灣 陳揮文竟喊完蛋了 00:032022/02/27 政治 尚青論壇》敏感時刻 美艦穿越台海引來共機追監（陸文浩） 00:002022/02/27 尚青論壇 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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