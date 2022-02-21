小S徐熙娣一口氣推出兩個新節目《熙娣想聊》及《小姐不熙娣》，來賓大咖加上小S犀利又搞笑的主持風格，收視開紅盤。不過一向強調自己美貌才華兼具的小S被網友放大檢視，認為鏡頭上的她似乎有點圓潤，小S也親上火線要大家受不了臉腫就別看。

小S於1月中曾在臉書PO出收工照，寫下「最近得了一種病，一開工臉就浮腫，一收工就變美！這是收工照！我爲什麼不是開工美，是收工美！誰要啊！」。

不料節目上架後，被網友說「S臉這次節目怎麼有點腫，是有去打澎嗎？」；雖然也有很多人認為小S還是很美，甚至誇她瘦回來了。小S還是很在意「臉腫說」，親上火線回應「如果受不了看到臉腫的我，真的不用看，因為一直講我也會越來越沒自信，我已在努力中了」。

其實小S不是第一次表達自己對女藝人被放大檢視年齡和外貌的看法，曾說「看到孫藝珍的照片感覺沒修圖或美圖，網友又在那邊說她老什麼的！明明就是漂亮的啊！到底要怎樣，大修圖，你們嫌假，不修圖，又要嫌老！人都會八卦吐槽，但專程寫上去，我覺得很變態！」。

去年底，慾望城市續集準備上架，女主角Sarah Jessica Parker被很多人嫌老，小S當時也認為，現在不是已經2021年了嗎？爲什麼女人還要被「歲數」綁架？不管男女，我們可以選擇自己的活法嗎？當然健康第一，但我們一定要被大家誇獎自己保養的有多棒嗎？老娘已經43歲，腰間有點贅肉不行嗎？媒體不要再催眠大眾了，每個年紀都有她/他的美，還覺得要瘦到爆，是很過時很不健康的想法。

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