臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

俄烏戰爭進入第2天，在俄羅斯陸海空三面夾擊下，首批部隊已攻進烏國首都基輔，戰爭消息也引發台灣人高度關注。總統蔡英文25日在臉書發文「嚴正譴責俄羅斯侵犯烏克蘭」，此文也馬上引發熱烈討論，但網友看法兩極，有人直言「妳還有空管別人？」這類看法獲得大批網友贊同。

蔡英文25日在臉書發表《嚴正譴責俄羅斯侵犯烏克蘭 萬全準備 確保國家安全》一文，內容指出，對於俄羅斯片面展開軍事行動，蔡政府要嚴正譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，以及對於區域及全球和平穩定的破壞。

蔡英文強調，期盼各方儘速恢復和平對話、理性解決爭端；而台灣作為國際社會的一員，對於有助於和平解決爭議的努力，台灣都願意參與，台灣也會加入國際社會對俄羅斯的經濟制裁。

此文獲得超過5.3萬人按下讚、加油、愛心、哭泣、憤怒等各種表情符號，更吸引超過6100則留言、超過1100次分享，討論熱烈。除了大批綠營政治人物現身留言附和蔡英文的看法，其他網友則反應兩極，有認同蔡言論、為台灣與國軍加油者，也有人痛批蔡政府將台灣帶往危險邊緣。

網友紛紛在文下留言：「妳還有空管別人？」「這故事告訴我們：別選會帶來戰爭風險的政黨與政治人物！」「好像都是口頭確保國家安全，但事實作為讓國家面臨危機風險」、「和平才是老百姓真正要的！請不要把我們的孩子送上戰場！」、「妳最愛的美國爸爸，為什麼不幫烏克蘭」、「一樣的點在於，都不該相信美國」、「希望妳能從這次烏克蘭俄羅斯事件中，學點現實世界中的東西」。