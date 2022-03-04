俄羅斯空軍無論在先進程度或數量上，都遠遠超過烏克蘭，但開戰至今已經過1週的時間，烏克蘭空軍卻仍然能夠出動進行防空甚至對地打擊任務。對此，軍事專家吳明杰認為背後有３個可能原因，第一是烏克蘭軍力沒有想像中弱，其次是俄軍保留實力，最後則是金錢因素。

吳明杰昨（3日）在政論節目「年代向錢看」上表示，雖然俄羅斯國防部先前曾表示說，已掌握烏克蘭制空權，但目前據國際上的觀察認為，俄軍開戰至今，還未完全掌握烏國的制空權，也讓很多國際專家質疑俄國空軍的實力。

吳明杰稱，對比先前公開的一些情資，基本上在開戰前，當時很多衛星就拍到，俄國空軍已經在俄烏東面邊境、或者白俄羅斯部署高達將近500架各式軍機，但是美方情資透露，到現在為止，俄國空軍似乎最多只投入75架戰機或攻擊機。

吳明杰指出，為何俄軍沒有全數投入軍機？是為了要保存戰力，等待後面的襲擊嗎？他認為恐怕不盡然，因為這中間有很多外界沒看到的變數，首先，據烏克蘭公布擊落俄國軍機數量來看，可知烏克蘭的防空系統似乎沒有外界看起來的脆弱，但這到底是俄羅斯為了戰力保存，還是俄軍對其情資掌控可能不如預期，這些都是關鍵因素。

為何到現在俄國空軍主力還未掌握烏克蘭制空權？吳明杰指出，第一就是烏國防空並未癱瘓，其次就是在這種情況之下，俄羅斯的空軍也不想白白犧牲，這背後牽扯的就是政治問題，不要把俄軍認為是一個非常團結的部隊，如各國軍人在承平時期，空軍和陸軍可能就會有不同意見，更何況是戰時？所以俄國空軍對於是否要發動攻擊，恐怕是有所保留。

最後，吳銘杰點出最重要一點，就是打一場戰爭最重要的就是錢，出動戰機的代價所費不貲，如美軍一架F-22A出動飛一個小時是147萬台幣，所以這些戰機出巡，沒有把握地面防空系統，那麼首先面臨無謂犧牲，其次會造成大量耗損，如果俄軍連在地面補給都出了問題，更不用說空中的燃油可能更貴。